Петербуржцы больше года не могут вернуть деньги за отмененные из-за пандемии концерты

деньги за отмененные мероприятия до сих пор не вернули. Фото: Олег ЗОЛОТО

ГРУСТНОЕ ШОУ

Идет второй год как мир живет с пандемией коронавируса. Многие уже привыкли к бесконечным антисептикам, маскам, работе на самоизоляции, переносу мероприятий. Но последний пункт до сих пор вызывает вопросы, ведь часть концертов звезд не просто перенесли, а вовсе отменили. Организаторы открыто говорят: шоу не будет. Но и денег за купленные билеты возвращать не спешат.

- Весной в прошлом году в одном из офисов kassir.ru купила билет на концерт Ленни Кравица, который был запланирован на 8 июня 2020 года. Заплатила 4500 рублей, плюс кассовый сбор - 450 рублей, - рассказала одна из читательниц «КП» Ксения. - Когда окончательно стало понятно, что выступление отменили, я решила вернуть деньги. Проконсультировавшись по телефону с сотрудником kassir.ru, написала заявление на их электронную почту, приложила скан чека и сам билет, и стала ждать возврата средств. Деньги обещали вернуть в течение трех месяцев, но не вернули до сих пор. Теперь говорят, что вернут после снятия режима повышенной готовности в городе.

Из-за пандемии не доехал до Петербурга не только Ленни Кравиц, но также Стинг, блюз-рок гитарист Джо Бонамасса, певица LP. Их концерты тоже отменили.

В Петербурге сейчас действительно введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 28 ноября 2021 года, но вероятно после этого его снова продлят, как это бывало уже не раз.

- Когда мероприятия отменяются из-за введения режима повышенной готовности, мы возвращаем билеты не позднее 180 дней со дня обращения. Но если зритель к нам обращается за возвратом в период, когда эти режимы еще действуют, то 180 дней отсчитываются с первого рабочего дня после отмены, - рассказали «КП» в концертном агентстве PMI.

Концертные агентства объясняют, что не могут отдать зрителям деньги.

«ПЫТАЕМСЯ ВЫЖИВАТЬ»

То есть пока в городе действуют ограничения, на возврат денег за отмененные концерты можно не рассчитывать. Также по закону вам не обязаны возвращать деньги за перенесенные мероприятия. Но здесь за покупателем остается право сходить на другое выступление.

- Деньги за перенос концерта мы возвращаем только в исключительных случаях. У человека должна быть веская причина, по которой он не может посетить какое-либо другое выступление. Например, по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам. Тогда мы идем на уступки. Но прежде необходимо предоставить доказательства, например, в виде медицинских справок, - объяснили в компании – билетном агрегаторе Kassir.ru.

В любом случае организаторы готовы пойти навстречу зрителям и решить вопрос в индивидуальном порядке. Но индустрия терпит огромные убытки и по словам концертников денег у них и вовсе нет.

- Вы же понимаете, что тех денег, которые задолжали зрителям, уже давно нет? Мы несем большие потери, хоть и пытаемся выживать в новых условиях. Нам нужно платить за площадки, за рекламу предстоящих мероприятий. Это сейчас большая проблема, потому что люди покупают билеты только за два-три дня до концертов. Никто не уверен в завтрашнем дне, - анонимно поделилась с «КП»-Петербург» крупный организатор мероприятий.

Некоторые концерты перенесли на другие даты. Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Как вернуть деньги за отмененные мероприятия:

1. Соберите документы: электронный билет, сам билет, его фото или скан, чек и заявление установленного образца – оно есть в открытом доступе в интернете или у организатора концерта.

2. С этими бумагами обратитесь к организаторам, либо в кассу, где покупали билет.

3. По закону, вам должны вернуть всю стоимость билета, но при этом удержат сервисный сбор. Однако, точные сроки в законе не прописаны – все зависит от того, когда снимут ограничения.