Неисчезающие ремесла

Лепка фигурок по силам даже детям. Фото: Администрация Ленобласти.

В школе на уроках истории нам рассказывали о людях разных культур, населявших бескрайние земли России. А потом ассимиляция, объединение - и коренные народы постепенно стали «растворяться», теряя свои традиции и уклад. Но есть представители этих народов, которые продолжают хранить обычаи, стараясь передать свои знания потомкам.

В Ленинградской области в числе коренных малочисленных народов - вепсы, ижоры и водь. Малочисленные - это не преувеличение: во время переписи 2010 года было зафиксировано всего 1380 вепсов, 33 представителя народа водь и 169 ижор.

Хендмейд по-ленинградски

У каждого народа свои культурные и ремесленные традиции. Ижоры известны своим гончарным промыслом, а вепсы мастера в ткачестве и вышивке. Вожане славились изготовлением посуды из дерева и прялок.

Коренные малочисленные народы делают все, чтобы привлечь внимание к своим традициям: проводят мастер-классы по гончарному ремеслу, показывают тонкости работы на ткацком станке, учат лепке игрушек и свистулек из глины и знакомят с игрой на народных инструментах.

Но сохранять и развивать традиционную культуру в одиночку трудно, нужна совместная работа и поддержка как общественности, так и властей.

Представители коренных народов области регулярно проводят мастер-классы. Фото: Администрация Ленобласти.

От ярмарок до фестивалей

Чтобы сохранить уникальность и самобытность коренных малочисленных народов, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области проводит целый комплекс мероприятий, и каждое из них отвечает запросам и предложениям представителей народов. Это фестивали и выставки, конкурсы и проекты, на проведение которых ежегодно выделяется около 13 миллионов рублей.

- Воплощение многих идей в реальность требует финансирования и поддержки властей, - рассказывает сотрудник Вепсского центра фольклора Татьяна Сергеева. - Такая поддержка есть, причем на различных уровнях.

Комитет является организатором проекта «Возрождение традиционных ремесел Ленинградской области», этнокультурного межрегионального фестиваля «Россия - созвучие культур», народных праздников и дней деревень, где проживают малочисленные народы. А также спонсирует участие представителей коренных народов в конкурсах и фестивалях российского и международного уровня.