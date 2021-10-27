Мародеры обокрали одну из сгоревших квартир в Доме Чубакова в Петербурге

Одну из сгоревших квартир в доме Чубакова обнесли мародёры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одну из сгоревших квартир в Доме Чубакова на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге обнесли мародеры. Пожар в доме, уничтоживший около 20 квартир, произошел еще 9 октября 2021 года. Однако пропажу дорогих вещей хозяева четырехкомнатной квартиры обнаружили лишь 26 октября. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В полицию обратился хозяин квартиры. Он сообщил, что в период с 11 по 12 октября неизвестные проникли в его жилье, расположенное на седьмом этаже сгоревшего дома, и вынесли оттуда ценности, - рассказал источник.

Из квартиры пропали бронзовые скульптуры Венеры, "Полумесяц", "Танцор", "Бык", "Летящий конь", фотоаппарат, а также серебрянные карманные часы, украшенные сапфирами, 19 века. Ущерб составил 1,7 млн рублей.

Известно, что после пожара квартира была не закрыта после работы сотрудников противопожарной службы. На данный момент полиция проводит проверку. Сняты отпечатки пальцев.

Напомним, что пожар охватил более 800 квадратных метров крыши и мансарды дома 30/15 по набережной Карповки. Многие квартиры остались не пригодны. Сейчас часть жильцов размещена во временных квартирах.

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