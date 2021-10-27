Ограничения на нерабочие дни ввели в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Ограничения ввели в Ленобласти на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Ленинградской области все же ввело ограничения на нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. В области на время закроются некоторые торговые центры, а также дискотеки и концертные залы. Кроме того, Выборгский район перешел в "красную" зону. Рассказываем, какие ограничения вступят в силу.

- С 30 октября по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более будут закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты - только навынос, - рассказали в администрации области.

За протяжении всех нерабочих дней будут запрещены дискотеки, ночные клубы и концерты. Начиная с 8 ноября посещать их можно будет только по QR-кодам.

С 30 октября отели и гостиницы смогут заселять постояльцев только при наличии QR-кода или ПЦР-теста. Также QR-коды или ПЦР-тесты потребуются для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн и баню.

Для посещения театров и музеев также потребуются QR-коды, медотвод или отрицательный ПЦР-тест.

Кафе и рестораны смогут работать только при условии, что и у работников, и у посетителей есть QR-код или ПЦР. Это требование не будет распространяется на общепит, который оформил «ковид-паспорт». Тоже самое правило распространяется и на парикмахерские.

МФЦ с 30 октября по 7 ноября в работают обычном режиме, но по ограниченному перечню госуслуг.