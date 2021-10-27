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Общество27 октября 2021 10:13

Три неочевидные причины, почему стоит пойти работать на завод

Высококвалифицированные рабочие требуются одному из крупнейших предприятий России - Адмиралтейским верфям
Любовь Холопова
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Опыт работы на Адмиралтейских верфях позволяет стать востребованным на рынке труда. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Опыт работы на Адмиралтейских верфях позволяет стать востребованным на рынке труда. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Очевидные преимущества работы на крупном производстве - это белая зарплата, социальные гарантии и уверенность в будущем. В кризисные годы, когда многие россияне оставались без работы, сталкивались с задержками зарплаты или уходили в незапланированный отпуск, работники промышленных гигантов Северной столицы чувствовали себя уверенно.

Но есть у предприятий, продукция которых важна для экономики города и страны, и другие, не совсем очевидные плюсы. Например, Адмиралтейские верфи предлагают своим работникам не только хорошую зарплату от 95 тысяч рублей и достойный соцпакет, но и много бонусов и возможностей: дотации на питание, дополнительный оплачиваемый отпуск, доплаты за тяжелые условия труда. Иногородние сотрудники получают компенсацию проезда до Петербурга и проживания в общежитии.

Сейчас портфель заказов на предприятии (как гражданских, так и военных) сформирован до 2024 года, и верфи активно набирают работников, чтобы выполнить задачи в срок. Для тех, кого белой зарплатой и соцгарантиями не удивить, мы нашли несколько дополнительных причин откликнуться на вакансии Адмиралтейских верфей.

Забота о здоровье

Если вы внимательно относитесь к своему здоровью, то наверняка при выборе нового места работы поинтересуетесь, есть ли у компании медицинские программы для сотрудников. А тут не просто корпоративные программы в поликлиниках, здесь собственный медицинский центр.

Медицинский центр «Адмиралтейские верфи» работает при предприятии с начала прошлого века и за это время стал многопрофильным лечебным учреждением. Сегодня в нем можно получить практически любую медицинскую помощь, и, конечно, в первую очередь она доступна работникам предприятия. В медцентре функционирует более пятидесяти подразделений.

Возможности центра позволяют в полном объеме проводить амбулаторное обследование и лечение пациентов. Пройти обследование и лечение можно в том числе и на высокоточном инновационном оборудовании. Для тех, кто следит за своим здоровьем, но не располагает достаточным количеством свободного времени, разработаны программы обследования (сheck-up), благодаря которым в максимально короткие сроки можно провести полную диагностику организма.

Особое внимание в медцентре уделяется направлению промышленной медицины, что позволяет эффективно заботиться о здоровье адмиралтейцев и экономить их рабочее время. Работникам предприятия и членам их семей современная медицинская помощь доступна в рамках добровольного медицинского страхования, а на некоторые услуги действуют существенные скидки.

Уникальный опыт и карьерный рост

Оборудование в судостроении интересное и сложное, работа на нем требует от профессионалов сильной технической базы и постоянного развития умений и навыков. Накопив опыт и повысив квалификацию, рабочие становятся востребованными на рынке труда и могут найти себя практически в любой сфере.

Если вы думаете, что саморазвитие и карьера - это не про завод, то сильно ошибаетесь. У современных рабочих есть выбор: совершенствоваться в своей сфере, со временем став специалистом на вес золота, или подниматься по карьерной лестнице и двигаться к руководящей должности, ведь практика и знание процессов изнутри - одни из самых востребованных навыков руководителя.

Сегодня каждый адмиралтеец имеет возможность развивать свою карьеру. Сотрудничество верфей с ведущими высшими и средними профессиональными учебными заведениями Санкт-Петербурга - Государственным морским техническим университетом, Петровским колледжем, Колледжем судостроения и прикладных технологий - позволяет достигнуть высокой квалификации и профессионального мастерства работников предприятия. И, конечно, наиболее эффективно реализовать потенциал ключевых специалистов в части построения карьеры на всех уровнях управления.

Предприятие обеспечено заказами до 2024 года. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Предприятие обеспечено заказами до 2024 года. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Отдых и досуг

Адмиралтейские верфи - одно из немногих предприятий, на котором сохранилась особая форма заботы о своих работниках, оставшаяся с советских времен. Например, работники могут взять путевку на загородные базы отдыха предприятия. Одна из них, «Орехово», расположена на берегу Большого Боркова озера, в живописном уголке Карельского перешейка. Она привлекает территориальной близостью к Санкт-Петербургу и первозданной чистотой природы. Здесь уютно размещены главный гостиничный корпус, одно- и двухэтажные коттеджи, рыбацкие домики, банный комплекс. Предусмотрено оборудование для активного отдыха и занятий спортом: волейбольная и баскетбольная площадки, велосипеды. База отдыха «Манола» в свою очередь расположена на берегу Финского залива, недалеко от города Приморска. Ее окружает чистейший сосновый лес, а из номеров открывается прекрасный вид на морские дали. Здесь найдут для себя занятие любители рыбалки, подводной охоты, фридайвинга и поклонники экстремальных видов спорта - кайтсерфинга и виндсерфинга. Дети сотрудников могут отдохнуть в оздоровительном лагере «Адмиралтеец», который расположен в поселке Сиверском, на берегу реки Оредеж.

АО «Адмиралтейские верфи»

Адрес: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 203

Телефон: 8 (812) 313-81-83

Почта: oup@ashipyards.com

Сайт: www.admship.ru

КОНКРЕТНО

Кого ждут в команду?

Для наращивания темпов строительства верфям требуются высококвалифицированные рабочие основных судостроительных специальностей. Сейчас на предприятии открыты следующие вакансии:

- сборщик корпусов металлических судов 4-6-го разрядов;

- слесарь-монтажник судовой 4-5-го разрядов;

- трубопроводчик судовой 4-5-го разрядов;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6-го разрядов;

- стропальщик 4-6-го разрядов;

- машинист портального крана 4-6-го разрядов;

- маляр судовой 2-4-го разрядов;

- чистильщик (пескоструйщик, дробеструйщик) 2-4-го разрядов;

- сборщик-достройщик судовой 4-5-го разрядов;

- столяр судовой 2-4-го разрядов.

СПРАВКА

АО «Адмиралтейские верфи» - первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга, в этом году ему исполнится 317 лет. За это время со стапелей завода сошло более трех тысяч кораб- лей и судов, обеспечив адмиралтейцев работой и достойной заработной платой. Сегодня Адмиралтейские верфи - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время в строительстве, помимо гражданских заказов, находятся две серии подводных лодок и серия патрульных кораблей ледового класса для ВМФ РФ. Численность коллектива - более восьми тысяч человек.

БИЗНЕС-ПРЕСС