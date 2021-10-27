Социальный контракт: как он помогает встать на ноги и повысить доход

На выделенные деньги Ольга сняла помещение и начала в нем ремонт. Скоро салон примет первых посетителей. Фото: Михаил ПАТЛИС.

МЕЧТА О СВОЕМ БИЗНЕСЕ

На парикмахера мама троих детей, жительница Выборгского района Ленобласти Ольга Черкасова, выучилась еще в 2006 году, но на постоянную работу так и не устроилась. Уход за малышами требовал много времени, и график мастера-парикмахера для молодой мамы не подходил. В итоге женщина решила брать заказы на дом - и дети под присмотром, и небольшой приработок имеется.

- Мысли о том, чтобы развернуться и открыть свой если не салон, то хотя бы кабинет, конечно, были, но денег не хватало. Кредит мне точно бы не дали - доходы не позволяют. Как-то в Интернете на одном из форумов я прочитала про соцконтракт для малоимущих. Стало интересно, что это такое, - рассказывает Ольга Черкасова.

Выяснилось, что социальный контракт - это форма государственной финансовой поддержки, которая помогает семье или одинокому гражданину с доходом ниже прожиточного минимума улучшить свою ситуацию. Если человек открывает свое дело впервые, он может получить от государства 300 тысяч рублей, если восстанавливает бизнес после чрезвычайных ситуаций - 100 тысяч рублей. На выделенные средства можно купить оборудование, инструменты, материалы, пройти обучение, получить консалтинговые услуги - словом, потратить средства на заявленные цели создания или поддержки бизнеса.

ПОМОЩЬ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Первичную консультацию по социальному контракту можно получить в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти, муниципальных организациях поддержки и, конечно, в Центре социальной защиты населения Ленинградской области. Затем необходимо пройти собеседование со специалистами соцзащиты, представить бизнес-план, который можно составить самостоятельно по шаблону или с помощью специалистов фонда и организаций поддержки. Подать документы для заключения соцконтракта можно через МФЦ, на портале госуслуг или в Центре социальной защиты по месту жительства.

Ольга проконсультировалась в Фонде, затем обратилась в Центр соцзащиты и уже через две недели получила средства. На эти деньги она закупила оборудование, сняла в аренду помещение, в котором сейчас делает ремонт. В дальнейшем нужно будет подтвердить, что полученные средства потрачены на развитие своего дела.

По данным на 10 октября 2021 года, социальный контракт заключили 556 жителей Ленинградской области, и теперь у них есть возможность реализовать свои бизнес-идеи. В том числе и у тех, кто не решается пока открыть ИП, а планирует начать со статуса самозанятого. Например, 54 человека стали самозанятыми гражданами и на средства соцконтракта развивают личные подсобные хозяйства.

Будущие предприниматели, которые планируют открыть бизнес в Ленобласти, а также самозанятые могут бесплатно получать в Фонде и муниципальных организациях поддержки консультации, посещать тренинги и семинары, участвовать в мероприятиях. Уже через три месяца после того, как будет зарегистрирован бизнес или статус самозанятого, они могут рассчитывать и на государственную финансовую поддержку - микрозаймы по льготным ставкам для ИП и самозанятых, а на областные субсидии ИП могут претендовать уже с первого месяца своей деятельности.

Кроме помощи начинающим предпринимателям, социальный контракт дает и другие возможности: можно бесплатно получить новую специальность, пройти курсы повышения квалификации и найти работу. Как говорится, было бы желание, а возможности найдутся.

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КОНКРЕТНО

Кто может рассчитывать на социальный контракт, какие суммы возможно получить по контракту и на какой срок, как составить бизнес-план, подскажут в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области по телефону 8 (812) 309-46-88 или на сайте 813.ru. Также можно обратиться за консультацией лично по адресу: Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, 3А (9-й этаж бизнес-центра «Лада»).