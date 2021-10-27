Начало Дороги жизни отметят памятным знаком

С инициативой установить новый знак выступили «Волонтеры Победы» Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще одним памятником пополнится главная дорога Ленинградской области - Дорога жизни. В День народного единства, 4 ноября, торжественно откроют мемориальный знак «Дорога жизни. Начало». Его установят в Бокситогорском районе на перекрестке дорог, ведущих из Подборовья и Заборья.

Место выбрали не случайно. В ноябре 1941 года фашисты захватили Тихвин, планируя сомкнуть второе кольцо блокады Ленинграда, - и базы снабжения осажденного города перенесли на станции Заборье и Подборовье. Вскоре была построена военно-автомобильная дорога № 102: лежневку (дорогу из бревен) настлали менее чем за две недели. В самый тяжелый период блокады она позволила наладить продовольственное снабжение Ленинграда.

В декабре 1941-го прошли решающие бои за Тихвин. Сомкнуть второе кольцо блокады врагу не дали, и затем необходимость в лежневой дороге отпала. Сегодня о том периоде войны и героях Дороги жизни напоминает памятник - «полуторка» - на привокзальной площади железнодорожной станции Подборовье.

С инициативой установить новый мемориальный знак выступили «Волонтеры Победы» Бокситогорского района. Цель - увековечить тот исторический факт, что сухопутная часть Дороги жизни начиналась в Бокситогорском районе.

- 4 ноября мероприятие стартует с проезда от станции Заборье по историческому отрезку лежневой дороги, - сообщают в администрации Ленинградской области. - Открывать памятный знак будут под музыкально-поэтическую композицию «Поэма мужества», подготовленную «Волонтерами Победы».

Рядом с новым мемориалом в день открытия разместят экспозицию о строительстве и истории сухопутной части Дороги жизни. Гостям торжества покажут артефакты времен Великой Отечественной, найденные в Бокситогорском районе.