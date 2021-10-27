«Уже не вставала»: Спасатели вытащили из тесного загона в Петербурге истощенную лошадь

Истощенную лошадь поставили на ноги в Петербурге / Фото: Кошкиспас

В Санкт-Петербурге жители города объединились для того, чтобы помочь встать на ноги истощенной лошади. Белогривую кобылку спасли любители животных, выкупив ее у нерадивых хозяев. Лошадь совсем ослабла, да и возраст уже немолодой. Поэтому коняшка легла и перестала вставать, что для лошадей может быть смертельно опасным. На помощь лошади откликнулись десятки человек. Об этом 26 октября 2021 года рассказали в организации "Кошкиспас".

- На срочную рассылку тут же стали откликаться спасатели с разных частей города. Прибывающие просачивались в крохотную конюшню в Московском районе, чтобы влиться в подготовительный процесс. Места было действительно мало, все действия происходили в двух смежных денниках, в одном из которых находилась лошадка с девушками-конюхами, в другом спасатели, и между, на перегородках тоже спасатели, как совы в совятнике, - рассказали спасатели.

Лошадь весом в 400 килограммов, тем более, когда она истощена, поднять не так-то просто. Помочь ей откликнулись волонтеры, ветеринары и ребята из организации взаимопомощь на дорогах Петербурга и Ленобласти.

Обвязав кобылу веревками, закрепив как следует карабинами и стропами, прикрепили всю эту конструкцию к машине с лебедкой. Переднюю часть тащили с помощью "лошадиных сил" автомобиля, а заднюю часть волонтеры поднимали вручную.

- Среди шума, гама, толчеи, которая конечно была неизбежна, когда на едва ли на 15 квадратных метрах одновременно находится лошадь и почти 20 человек, по команде мы все вместе все же более-менее слаженно наступали и отступали, и снова наступали, чтобы в конце концов добиться цели, - рассказали в "Кошкиспасе".

Несчастную лошадку все же подняли на ноги и смогли после этого перевезти на конюшню за город, где ей предстоит лечение, чтобы она снова смогла бегать галопом.