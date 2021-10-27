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Дом. Семья27 октября 2021 15:31

«Уже не вставала»: Спасатели вытащили из тесного загона в Петербурге истощенную лошадь

Белогривую кобылку выкупили с фермы нерадивых хозяев
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Истощенную лошадь поставили на ноги в Петербурге / Фото: Кошкиспас

Истощенную лошадь поставили на ноги в Петербурге / Фото: Кошкиспас

В Санкт-Петербурге жители города объединились для того, чтобы помочь встать на ноги истощенной лошади. Белогривую кобылку спасли любители животных, выкупив ее у нерадивых хозяев. Лошадь совсем ослабла, да и возраст уже немолодой. Поэтому коняшка легла и перестала вставать, что для лошадей может быть смертельно опасным. На помощь лошади откликнулись десятки человек. Об этом 26 октября 2021 года рассказали в организации "Кошкиспас".

- На срочную рассылку тут же стали откликаться спасатели с разных частей города. Прибывающие просачивались в крохотную конюшню в Московском районе, чтобы влиться в подготовительный процесс. Места было действительно мало, все действия происходили в двух смежных денниках, в одном из которых находилась лошадка с девушками-конюхами, в другом спасатели, и между, на перегородках тоже спасатели, как совы в совятнике, - рассказали спасатели.

Лошадь весом в 400 килограммов, тем более, когда она истощена, поднять не так-то просто. Помочь ей откликнулись волонтеры, ветеринары и ребята из организации взаимопомощь на дорогах Петербурга и Ленобласти.

Обвязав кобылу веревками, закрепив как следует карабинами и стропами, прикрепили всю эту конструкцию к машине с лебедкой. Переднюю часть тащили с помощью "лошадиных сил" автомобиля, а заднюю часть волонтеры поднимали вручную.

- Среди шума, гама, толчеи, которая конечно была неизбежна, когда на едва ли на 15 квадратных метрах одновременно находится лошадь и почти 20 человек, по команде мы все вместе все же более-менее слаженно наступали и отступали, и снова наступали, чтобы в конце концов добиться цели, - рассказали в "Кошкиспасе".

Несчастную лошадку все же подняли на ноги и смогли после этого перевезти на конюшню за город, где ей предстоит лечение, чтобы она снова смогла бегать галопом.

Небезразличные жители Петербурга объединились для того, чтобы помочь встать на ноги истощенной лошади
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