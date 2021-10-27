Кто должен уйти на дистанционную работу во время локдауна в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вводится локдаун. Многие организации закрываются, но кто-то сможет продолжить работу, правда дистанционно. Рассказываем, кто должен уйти на дистанционную работу во время локдауна в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА НА ВРЕМЯ ЛОКДАУНА

Правительство Петербурга постановило с 30 октября по 7 ноября 2021 года перейти на дистанционный режим работы не менее 70 процентам сотрудников государственных образовательных учреждений. Также частным образовательным организациям рекомендовано организовать работу аналогичным образом.

С 1 ноября по 3 ноября на дистанционную работу будут переведены все сотрудники исполнительных органов государственной власти Петербурга, кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти.

Все остальные организации могут принимать решение о переходе на дистанционную работу самостоятельно.

ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА С 1 НОЯБРЯ

Кроме того, ранее правительство Петербурга выпустило новое распоряжение об ограничениях из-за коронавируса. Согласно ему с 1 ноября индивидуальные предприниматели в Санкт-Петербурге будут обязаны перевести да дистанционный режим работы всех работников старше 60 лет. Требование не коснется тех у кого есть QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.