Медалистка Дельфийских Игр Алина Юреева представила вуз на встрече с заместителем Министра просвещения РФ. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

26 октября 2021 года состоялась встреча первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации Александра Бугаева с медалистами и организаторами Дельфийских Игр. Александр Бугаев поздравил ребят с победой и обсудил с ними развитие подобных конкурсов, а также поддержку талантливых школьников. Медалисты смогли лично познакомиться с главными организаторами Дельфийских игр, узнали о введении новых интересных номинаций, которые охватывают не только творчество и искусство, но и современную науку.

Родной вуз на встрече представила двукратная золотая медалистка Дельфийских игр, студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алина Юреева.

Двадцатые молодежные Дельфийские игры России прошли с 21 по 26 мая 2021 года в Перми. В Играх приняли участие почти 2 тысячи человек из 65 субъектов страны. Мероприятие прошло под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Алина Юреева представляла на Играх в Перми коллекцию современной одежды с элементами эпоса нашей Родины под названием «Не перевелись еще богатыри на земле русской» в рамках номинации «Дизайн одежды», а также модель на тему «Соль земли прикамской», взяв свое второе золото Дельфийских игр и став двукратной медалисткой состязаний. Кстати, в 2019 году Алина стала обладательницей серебряной медали в той же номинации.

- Участие во встрече такого уровня - это возможность для меня как молодого деятеля искусства и науки показать свой профессионализм, раскрыться в разных сферах и понять для себя, что делаю все верно и двигаюсь в правильном направлении. В очередной раз я убедилась, что Национальный Дельфийский комитет не просто проводит Игры, но и заинтересован в дальнейшем развитии участников. Победы и даже просто участие в этих соревнованиях дают большой старт в карьере, ведь это уникальный опыт подготовки к конкурсу, здесь мы раскрываем новые грани своего таланта. Здесь немаловажна и поддержка родного Университета: призерам и победителям оказывается большое доверие и уважение. Наши имена запоминают, нас приглашают на другие конкурсы, появляются новые перспективы, - поделилась Алина Юреева.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В планах Алины попробовать свои силы в качестве экспертного жюри Дельфийских Игр, когда по возрастным ограничениям она больше не сможет учувствовать в состязании.

- Мне всегда было интересно посмотреть на соревнования с другой стороны, - поделилась студентка СПбГУПТД.