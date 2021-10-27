На что Санкт-Петербург будет тратить бюджет в ближайшие три года

Депутаты Мариинского дворца обсудили бюджет города на три года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и депутаты Мариинского дворца 27 октября обсудили, как Северная столица будет расходовать и зарабатывать деньги в течение следующих трех лет. Законопроект о бюджете на 2022-2024 годы приняли за основу в первом чтении. Власти поставили амбиционную задачу - к 2024 году бюджет города должен перешагнуть отметку в 1 триллион рублей. На что планирует расходовать средства?

ТРАНСПОРТ

В апреле 2022 года в Петербурге должны запустить транспортную реформу. Это значит, что город практически полностью откажется от коммерческих маршрутов, заменив их на социальные.

- Мы планируем закупить 2800 автобусов, 700 трамваев и троллейбусов, а также 950 вагонов метро. В городе появится электробусный парк на 400 машин. На эти цели планируется выделить 56 миллиардов рублей. Это обновление более масштабно, чем то, которое шло в течение предшествующих десяти лет, - заявил Александр Беглов. - Также в городе появится дополнительные трамвайные пути и современные остановки.

Город практически откажется от коммерческих маршрутов, заменив их на социальные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор добавил, что благодаря поддержке из федерального центра, город сможет продолжить строительство широтной магистрали скоростного движения, в том числе и Витебской развязки, новых станций метро, дорог в Кронштадте, съезда с трассы М11 к аэропорту Пулково и расширение железнодорожной сети.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Еще одна амбициозная задача, которую поставил себе Смольный – к 2024 году хотя бы частично компенсировать дефицит школ и детских садов. Сейчас Петербургу не хватает около 350 образовательных учреждений. За ближайшие три года планируют построить 205. На это потратят более 600 миллиардов рублей.

Также в список социальных объектов внесли новый корпус Боткинской больницы, который появится на юге города. В 2022 году планируется открытие дополнительного корпуса НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и еще здания онкологического центра в поселке Песочный.

К 2024 году должны частично компенсировать дефицит школ и детских садов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Также важной поправкой, касающейся здравоохранения, стало дополнительное финансирование фонда обязательного медицинского страхования. В период с 2021 по 2023 год ведомство получит 2,9 миллиардов рублей. Эти деньги, в частности, запросили на оказание помощи больным коронавирусом.

«ДЕПУТАТСКИЕ» ДЕНЬГИ

Еще одной громкой темой прошедшего заседания стало то, что Александр Беглов раскритиковал так называемые «депутатские поправки». Они действуют со времен Анатолия Собчака и позволяют народным избранникам перераспределять часть бюджетных средств. Изначально планировалось, что каждый депутат будет получать одинаковую сумму и тратить ее на нужды своего округа. Но затем из-за изменений в законах поправка стала «коллективной». Теперь она подается от имени бюджетно-финансового комитета ЗакСа, из-за чего нельзя отследить, кто и на что в итоге выделяет деньги.

Александр Беглов раскритиковал так называемые «депутатские поправки». Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я считаю, что существование «депутатской поправки» само по себе неправильно. Это народные деньги - около 10 миллиардов рублей ежегодно. Давайте говорить откровенно, они распределялись неравномерно. Кто-то из депутатов вообще ничего не получал. Тем временем, 10 миллиардов хватит, чтобы построить четыре школы, 20 детских садов и 17 поликлиник, - заявил Беглов.

Губернатора поддержал и спикер ЗакСа Александр Бельский. Он отметил, что парламент состоит из нескольких фракций с разным количеством народных избранников, поэтому средства, предусмотренные депутатской поправкой, не получится разделить равномерно.

Александр Беглов раскритиковал так называемые «депутатские поправки». Фото: Артем КИЛЬКИН

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Политолог Александр КОНФИСАХОР: «Депутаты ближе к народу, чем чиновники»

- Если об отмене депутатской поправки заговорили, значит это решение, вероятно примут. Но не согласен с инициативой Смольного. Депутаты ближе к народу, чем чиновники, которым, за исключением губернатора, не надо переизбираться. Обладатели мандатов будут тратить средства по запросу электората, чтобы сохранить свое кресло через пять лет. Конечно, у депутатской поправки есть свои минусы. В частности, неравномерное распределение средств, а также использование этого инструмента, в качестве рычага давления на политических оппонентов. Но даже эти обстоятельства - не повод отказываться от депутатской поправки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Планируемые доходы:

2022 год - 874 359 769 600 рублей

2023 год - 960 219 171 600 рублей

2024 год - 1 033 447 727 000 рублей

Планируемые расходы:

2022 год - 918 136 989 000 рублей

2023 год - 1 006 685 779 500 рублей

2024 год - 1 263 146 797 000 рублей