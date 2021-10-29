Можно ли в Санкт-Петербурге получить QR-код без регистрации на «Госуслугах»

В Петербурге совсем скоро заработает система QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возможность свободно посещать кафе, рестораны, магазины, не продающие товары первой необходимости, и другие общественные места в Петербурге намертво привязали к QR-коду о прохождении вакцинации. А сам QR-код – к порталу «Госуслуги». Но в этом месте безотказная, казалось бы, схема дала сбой: далеко не все петербуржцы, даже честно сделавшие прививку, на нем зарегистрированы. А у кого-то и вовсе нет такой возможности. При этом альтернативы QR-кодам (кроме, конечно, справки о болезни) тоже нет – «бумажные» прививочные сертификаты, согласно закону, такими не считаются. Почему? Загадка.

«КОМПЬЮТЕРОВ НЕ ХВАТАЕТ»

Точно выяснить, сколько жителей и гостей Петербурга могут остаться без QR-кодов, если не поторопятся с регистраций на «Госуслугах», увы, невозможно.

- Прежде всего под угрозой, конечно, старшее поколение – люди 65+, - пояснили «Комсомолке» в городском комитете по информатизации и связи. – Как показывает практика, у многих из них нет записи на «Госуслугах» и, зачастую, нет возможности ее создать.

На время локдауна, по сообщениям властей, даже на входах в торговые центры будет проводиться выборочная проверка QR-кода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как быть? Выходов из ситуации немного. Можно обратиться в МФЦ и попросить сотрудников помочь с регистрацией и выгрузкой QR-кода. Но и тут есть проблемы. Во-первых, сделать это можно только на так называемых компьютерах самообслуживания – чтобы все манипуляции с порталом клиент выполнял по советам специалистов, но самостоятельно. А таких компьютеров на 50 с лишним офисов МФЦ в Петербурге всего около 30 штук. Поэтому можно легко и непринужденно прогнозировать длинные очереди, а очереди - это последнее, где нужно находиться человеку в условиях разгула эпидемии.

- Также можно сделать это в отделениях банков, где тоже есть компьютеры самообслуживания (такая услуга и такое оборудование, опять же, присутствуют не везде – нужно звонить в каждое отделение и спрашивать напрямую, прим.ред.), - поясняют в комитете. – Но здесь уже возникает проблема безопасности персональных данных – насколько ответственным и честным окажется сотрудник, который вам помогает, и не передаст ли он ваши документы посторонним лицам, сказать не может никто.

НЕ В БУМАГЕ, ТОЛЬКО В «ЦИФРЕ»

Третий вариант – просто попросить помочь тех, кто разбирается в теме: детей, внуков, других близких родственников и так далее. Благо, сейчас и зарегистрироваться и подтвердить учетную запись можно, не выходя из дома – при помощи банковских онлайн-приложений. Но на этом все – пока что других способов получить QR-код, минуя портал «Госуслуги», не существует.

Если человек честно прошел вакцинацию, но не зарегистрировался на "Госуслугах", QR-кода ему не видать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Усложняет дело еще и то, что обычный, бумажный сертификат о пройденной вакцинации – синенькая книжечка, которую выдают на прививочных пунктах – не является альтернативой QR-коду. Даже если там все правильно, даты уколов соответствуют необходимым, а подлинность сертификата вы готовы подтвердить, показав паспорт. Почему так – не известно. По крайней мере наши собеседники в Смольном ответить на этот вопрос не смогли.

И даже больше того: новые единые сертификаты о вакцинации, которые минздрав утвердил в минувший понедельник, 25 октября, тоже намертво привязаны к «Госуслугам». Их можно получить «в бумаге» - но, опять же, только если есть подтвержденная регистрация на портале.

Напомним: режим QR-кодов в Петербурге будет вводиться поэтапно. С 30 октября без них нельзя будет попасть в музеи, театры, санатории и дома отдыха. А с 1 декабря - еще и в заведения общепита.

КОМПЕТЕТНО

Филипп Деменков, юрист, частный практик:

- Вероятнее всего так сделано по двум причинам. Во-первых, бумажные сертификаты проще подделать, чем QR-код. Во-вторых, их сложнее проверять – а QR-коды сразу пробиваются через сайт Госуслуг. Но если же говорить с юридической точки зрения, то мне в этом, конечно, видится определенная дискриминация. Неважно, в какой форме представлен документ – и его бумажный и цифровой варианты имеют одинаковую юридическую силу. Поэтому гражданин в случае, если ему не дают права воспользоваться обычным прививочным сертификатом, может потребовать разъяснений. А если разъяснений получить также не удастся – попробовать обратиться в суд.

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