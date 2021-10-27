Лучшие детские стоматологии Санкт-Петербурга: Рейтинг частных клиник 2021 года

Рейтинг лучших стоматологий Санкт-Петербурга 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Чаще всего поход к врачу дня детей - это стресс, а поход к стоматологу - настоящий ужас. Маленькие пациенты боятся боли, бормашинок и непонятных инструментов. Экспертный журнал о стоматологии Startsmile назвал лучшие детские стоматологии Санкт-Петербурга 2021 года, которые попали также в список лучших по всей России. Публикуем рейтинг частных клиник города, где детям не придется бояться, а лечение зубов пройдет весело и без слез.

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ДЕТСКИХ СТОМАТОЛОГИЙ ПЕТЕРБУРГА

1. Детская стоматология "Вероника", Савушкина, 12а (3-е место в рейтинге по стране)

2. Клиника семейной стоматологии "МедГарант", Туристская, 10/1 (20-е место в рейтинге по стране)

3. Клиника детской стоматологии "Меди на Московском", Московский проспект, 79 (21-е место в рейтинге по стране)

4. Центр здоровья детей PrimedKids, Киевская, 3 (29-е место в рейтинге по стране)

5. Стоматология "Белая Медведица", Выборгское шоссе, 23/2, (30-е место в рейтинге по стране)

6. Детский медицинский центр Euromed Kids, проспект Энгельса, 27 (32-е место в рейтинге по стране)

7. Детская стоматология "Светофор", Брянцева, 13/1 (33-е место в рейтинге по стране)

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