Инженеры из Петербурга на два месяца застряли на полярной станции без еды и воды

Петербуржцы рассчитывали, что их заберут еще в сентябре. Фото: соцсети

Два электромонтажника из Петербурга на два месяца застряли на полярной станции Малые Кармакулы на Новой Земле. Мужчины отправились туда на заработки еще в конце августа. Выполнили работы, но забирать их с архипелага в Северном Ледовитом океане никто не спешил.

- Мой муж второй месяц находится в кармакульском плену вместе с напарником! Не знаем, что делать. Мы в отчаянии, - в панике обратилась в «Комсомолку» жена Василия Евгения.

По ее словам, командировка мужа планировалась не более чем на 30 дней. Ожидали, что 1 октября их заберут обратно, но работодатель принялся кормить обещаниями. Следующее судно ожидается только 10 ноября…

- Никто не рассчитывал оставаться там до полярных ночей. Припасов у них было всего на 40 дней, а купить что-то там негде. Начальник станции дал им какие-то консервы. Одежда у них не предназначена для таких холодов, - продолжает женщина.

У мужчин закончилась еда и теплая одежда. Фото: соцсети

Инженерам приходится фильтровать и пить морскую воду, спать на сколоченных собственными руками лежаках и отапливать крохотное помещение с помощью обогревателей.

Жена Васильева готова идти в прокуратуру и в полицию, если супруга не вернут в ближайшие дни. Близкие пленников также бояться, что им не выплатят обещанные деньги и неустойку за дополнительные дни затянувшейся командировки. Если опасения оправдаются, то семьи обратятся в суд: юрист Васильевых уже составляет иск к компании.

P.S. «Комсомолка» направила запрос компании, которая отправила инженеров из Петербурга на станцию Малые Кармакулы, но ответ пока не получила.