Император Павел: дегенерат на троне или человек, обогнавший время?

Постигал науки, не плел интриг... Чем Павел заслужил плохое отношение? Автор: Владимир Боровиковский, «Портрет Павла I в коронационном облачении»

«Комсомольская правда - в Петербурге» запускает серию очерков автора популярных историко-приключенческих романов Дмитрия Миропольского «Весы истории», посвященную неоднозначным персонажам российской истории. И первым на наших весах оказался император Павел.

ШАБЛОН И РЕАЛЬНОСТЬ

Привычный портрет Павла Петровича симпатий не вызывает. Курносый карлик-дурачок. Завидовал величию матери - Екатерины Второй. Безвылазно сидел в Гатчине, где для забавы издевался над «потешным» войском. После смерти Екатерины сделал потешной всю армию, а потом и всю Россию. Каждый день издавал законы один другого глупее. Страна трещала по швам. Патриотам пришлось убить безумца ради спасения отечества...

Не слишком ли однобокая картина?

Иметь курносый нос не преступление. Рост 166 сантиметров, конечно, не гренадерский, но и не карликовый. Екатерина не любила Павла - сына от нелюбимого мужа, воспитанника грозной бабушки-императрицы Елизаветы Петровны, законного претендента на российский престол.

До тех пор пока Павел не стал императором, ему симпатизировали в России и Европе, но после коронации отношение резко переменилось. Следующие четыре года и до самой гибели про Павла говорили все хуже. А самое удивительное, что после мученического конца его так и не признали мучеником.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРИНЦЫ

Павлу было восемь, когда трон достался его отцу Петру Третьему. После дворцового переворота мать короновала себя под именем Екатериной Второй, а ее любовник убил свергнутого мужа. Через десять лет Павел достиг совершеннолетия, но законной власти не получил.

Европейские дипломаты дружно называли Павла выдающимся интеллектуалом. Он свободно владел четырьмя языками, знал историю, географию и музыку, отменно фехтовал и прекрасно разбирался в точных науках. Баденский герцог славил Павла как тонкого собеседника.

«Павел воспитан лучше, чем наши принцы!» - сокрушались при французском дворе.

Павел лично разработал тринадцать вариантов проекта грандиозного Михайловского замка.

«По остроте математического мышления Павел мог бы быть россии ским Паскалем», - писал современник.

Гатчинское войско благодаря постоянным тренировкам стало самой боеспособной частью российской армии. После коронации Павел перевел «потешных» в гвардию - к возмущению других гвардейцев, а в Европе начали побаиваться нового сильного государя.

ТРЕНДСЕТТЕР С КАМЕННОГО ОСТРОВА

Каменный остров из глухого пригорода превратился в фешенебельный район, когда Павел выстроил там дворец и стал закатывать пышные балы. Придворные быстро раскупили соседние участки, а в сторону Черной речки выросли дачи дворян попроще. Одну из них снимал Пушкин.

Готическую церковь Иоанна Предтечи, которая выходит фасадом на Каменноостровский проспект, выстроили по воле Павла. При ней хоронили кавалеров Мальтийского ордена, ее любил Суворов. Пушкин крестил в Предтеченской церкви двух сыновей и младшую дочь, а по пути на последнюю дуэль заехал туда помолиться.

…42 года до коронации Павел успешно постигал науки, производил прекрасное впечатление на иностранцев и российскую аристократию, служил трендсеттером, не лез в государственные дела, не плел интриг против интриганки-матери, создал великолепную армию... Может быть, причина отношения современников кроется в интимной жизни государя? Но об этом - в следующих выпусках.

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