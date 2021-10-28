Продажа алкоголя в алкомаркетах в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: Будут ли продавать спиртное

Будут ли работать алкомаркеты в нерабочие дни в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В преддверии локдауна в Северной столице появились слухи о том, что в городе могут запретить работу алкогольных магазинов, как в Москве. "Комсомолка" выяснила, будет ли запрещена продажа алкоголя в алкомаркетах в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Рассказываем все подробно.

Для разъяснения ситуации "КП" обратилась в городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, где пояснили, что согласно постановлению №121 разрешена работа магазинов, где не менее 30 процентов товаров - продовольствие или товары первой необходимости.

- Постановление в Петербурге не запрещает и не ограничивает работу алкомаркетов, в отличие от Москвы, где работать с 30 октября по 7 ноября могут только магазины с товарами первой необходимости, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, магазины, где продается только алкоголь, тоже смогут продолжить работу. Как пояснили в комитете, спиртное относится к категории продовольственных товаров. Поэтому алкомаркеты смогут спокойно продолжить работу на протяжении всего локдауна.

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