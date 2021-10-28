Умирающая Алиса Казьмина снова ложится под нож пластического хирурга

Проблемы со здоровьем у Казьминой начались после развода с Аршавиным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Алиса Казьмина вновь ляжет под нож пластического хирурга. Бывшая жена Андрея Аршавина готовиться восстановиться обезображенное болезнью лицо. Женщина год назад объявила об аутоиммунном заболевании, из-за которого она лишилась носа.

Долгое время бывшая Аршавина не соглашалась на операцию и даже объявляла о своей скорой кончине. Но теперь Алиса готова снова стать красивой ради своих детей.

- Только вперёд, ради троих деток. Ради моих самых замечательных, самых добрых, самых стойких деток на свете. И самой себя. Это команда. И она не даст из неё вот так уйти. Они очень сильные. Хватит. Больше не позволю себя разрушать. Впереди операции и только созидание себя, своего Дома и детей, - написала Алиса Казьмина в Instagram.

Алиса вынуждена закрывать свое лицо. Фото: СОЦСЕТИ

Проблемы со здоровьем у бывшей журналистки начались после развода с Аршавиным. Женщина заметила, что кончик ее носа потемнел — начали разлагаться ткани. Медики чудом спасли Алису от смерти, но пришлось пожертвовать красивой внешностью. Поддерживают несчастную только мама и дети. Ни футболист, ни его близкие родственники посочувствовать болезной не хотят.

- Алисе необходимо пройти ряд обследований, потому что не каждый хирург возьмется за такую работу. Но скажу вам, что такая операция будет стоить не меньше миллиона рублей, - рассказал «Комсомолке» пластический хирург московской клинике, пожелавший остаться анонимным.

Бывшей жене футболиста пришлось съехать из дома, где они жили с супругом. Коттедж принадлежит по документам матери Аршавина, бывшая свекровь после развода решила забрать недвижимость обратно через суд. Казьмина вместе с тремя детьми долго сопротивлялась с переездом.

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