Погода на выходные 30 и 31 октября 2021 года в Санкт-Петербурге: Волна тепла и солнца придет в город

Погода в выходные в Петербурге будет сухой и солнечной Фото: Артем КИЛЬКИН

Конец октября в городе на Неве выдался настолько теплым, что горожане даже поговаривают об аномалии. Температура воздуха действительно выше климатической нормы, однако, такое случается нередко. Какой будет погода на выходные 30 и 31 октября 2021 года в Санкт-Петербурге "КП-Петербург" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В пятницу, 29 октября, Петербург еще будет под влиянием атмосферного фронта циклона. Из-за этого погода в городе будет облачной, с прояснениями и кратковременными дождями. Причем, в ночное время дожди будут интенсивнее, чем днем, - отметил синоптик.

Но несмотря на дождливость, в город придет волна тепла. В пятницу температура воздуха поднимется до 10 градусов.

Выходные и вовсе станут прекрасными для того, чтобы выехать за город, либо прогуляться по парку. Погода обещает быть сухой и солнечной. В ночное время в субботу и воскресенье температура воздуха будет в пределах 5-8 градусов тепла, а днем и вовсе составит 11-14 градусов.

- Сейчас погода в Петербурге превышает показатели климатической нормы на 1-4 градусов. В целом, весь октябрь в городе оказался достаточно теплым, - подытожил Леус.