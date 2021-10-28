Космический психолог рассказала, как пережить локдаун в Петербурге и не сойти с ума

По словам эксперта, неясно, кому труднее в изоляции - космонавтам или землянам. Фото: Роскосмос / Юлия Пыхалова

Уже совсем скоро нас всех ждет еще один локдаун – на этот раз короткий, но с перспективой продления. Уже чувствуете себя оторванным от мира, запертым в четырех стенах, потерянным и одиноким? Тогда, вы наш клиент! Чтобы узнать, как сохранить рассудок в целости и не превратиться за длинные выходные в аморфное апатичное нечто, «Комсомолка» связалась с экспертом по поведению и психике человека в условиях изоляции – космическим психологом, ведущим научным сотрудником лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анной Юсуповой.

«ИЗОЛЯЦИЯ НА МКС – ЛИШЬ НЕБОЛЬШОЕ НЕУДОБСТВО»

По словам Анны Юсуповой, кому приходится психологически труднее – нам с вами дома на диване или космонавтам на орбите – это еще большой вопрос.

- Космонавты идут к этому на протяжении долгих лет, - объясняет специалист. – Они готовятся, тренируются, а самое главное - они полностью осознаны и прекрасно отдают себе отчет в том, что делают и зачем. Полет на МКС – момент достижения цели, наивысшая эмоциональная точка. А изоляция на борту в свете этого – не более чем небольшое неудобство.

С 30 октября в Петербурге закроется все, кроме музеев, театров и, частично, торговых центров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С другой стороны – помимо, собственно, фактора изоляции на космонавта на орбите влияет множество дополнительных факторов, в том числе и чисто физиологических. Солнечная радиация, невесомость, нехватка мышечной активности, необходимость ежеминутно держать в голове сотни схем и протоколов на случай возникновения нештатной ситуации – по сравнению с этим пережить недельный локдаун, согласитесь, задача не такая уж и тяжелая.

И все же. Если вы не уверены в своих душевных силах - вот вам пара советов на грядущие длинные и скучные выходные от настоящего космического психолога. Попробуйте ими воспользоваться – если уж это помогает профессиональным космонавтам справляться с тяготами долгих и далеких экспедиций, то и вам поможет на сто процентов.

СОВЕТ 1. МИНУТА ОТКРОВЕННОСТИ

Международная космическая станция – если вдруг кто не знает – разделена на сегменты. Большую часть времени космонавты из разных экипажей проводят отдельно друг от друга – у каждого своя программа, свои задачи и эксперименты. В таких условиях между людьми неизбежно возникает напряженность – проблемы и недопонимание копятся, а обсудить их некогда. Так и до открытых конфликтов недалеко.

- Поэтому в стандартную деятельность экипажей МКС была введена такая практика: каждую пятницу все космонавты собираются вместе на ужин в одном из модулей, - рассказывает Анна Юсупова. – И это не просто совместный ужин, а время, когда они обсуждают накопившиеся вопросы, гасят конфликты, приходят к каким-то договоренностям. Самое главное – на эти пятничные ужины они настраиваются заранее, именно как на время, когда можно отвлечься от работы и спокойно, откровенно, спокойно и дружелюбно друг с другом поговорить.

Ограничения в Петербурге не планируют снимать, пока не будет привито 90 % человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эта простая, казалось бы, практика, на деле имеет огромный эффект: по словам Анны Юсуповой, ей неоднократно доводилось слышать от членов космических экипажей, что совместные ужины и разговоры помогают им вернуть командный дух и сохранить дружеские отношения – даже если всю остальную неделю их заедает работа.

СОВЕТ 2. ДНЕВНИКИ

Да-да – многие космонавты на орбите начинают вести личные дневники. И не только, к слову, космонавты – точно такая же привычка вырабатывается, к примеру, у полярников на антарктических и арктических зимовках. О сокровенных, глубоко личных проблемах и переживаниях, зачастую, не поговоришь ни с психологом, ни с коллегами по экипажу – а вот бумаге их можно доверить безо всякого труда.

- С точки зрения проработки стресса дневники – это очень эффективный инструмент, - констатирует Анна Юсупова. – Кто-то записывает свои сны – потому еще, в том числе, что в космосе они снятся очень яркие и интересные – кто-то просто ведет хронику прошедшего дня, кто-то пишет о своих чувствах. И это помогает – дневник становится своего рода отдушиной, в которую человек может сбросить накопившееся напряжение.

Даже больше того – несколько лет назад на МКС проводился большой научный эксперимент, который так и назывался: «Дневники». В нем космонавтам предлагалось регулярно заполнять специальные индивидуальные отчеты. И да, как показала практика, ведение дневников – отличный способ снять стресс. К тому же из личных записок космонавтов часто вырастают замечательные книги: именно так, например, появились на свет «Записки с мертвой станции» Виктора Савиных, захватывающий рассказ о спасении орбитальной станции «Салют-7», на которой вдруг отказала вся аппаратура. Словом, попробуйте и вы – кто знает, может, из-под вашего пера выйдут и станут всероссийским хитом какие-нибудь «Записки с карантина».

Один из главных советов - разделяйте работу и отдых, если работаете удаленно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СОВЕТ 3. РЕЖИМ ДНЯ

Этот совет подойдет прежде всего для тех, кто работает удаленно. Многие из нас через это проходили: как только офисная обстановка сменяется домашней, все летит к черту. Рабочее место перемещается в постель, а ежедневный график расползается в кашу из «поработать-покурить-поесть-посмотреть сериал-вздремнуть» и так далее.

- Режим дня имеет огромное значение для душевного равновесия, - констатирует Анна Юсупова. – В конце девяностых в Институте медико-биологических проблем РАН проводился эксперимент «Сфинкс-99». Помимо всего прочего ученые задались целью понять, как лучше выстроить работу космонавтов: дать им возможность планировать день максимально свободно или жестко привязывать все рабочие задачи ко времени.

Испытуемых, продолжает специалист, разделили на две группы. Исследования показали, что экипаж, освобожденный от рабочего графика, быстро стал позже ложиться и позже вставать, теряться в задачах и в конце концов показал ухудшение не только эффективности, но и физического состояния. В то же время космонавты, которые графика, наоборот, придерживались, сохраняли и то и другое на высоком уровне на протяжении всего полета.