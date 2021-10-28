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Общество28 октября 2021 16:51

«Кошки против собак»: «Комсомолка» наградила самых очаровательных питомцев

Фотоконкурс «Ну вылитый я!» завершился ярким финалом
Александр ТВЕРДЬ
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Многие победители пришли на церемонию вместе со своими питомцами.

Многие победители пришли на церемонию вместе со своими питомцами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Говорят, питомцы похожи на своих хозяев. Обладатели мейн-кунов любят подольше поваляться в постели воскресным утром, а владельцы хаски не мыслят себя без прогулок, бега и других активностей. Многие зооотцы и зооматери даже внешне напоминают своих мокроносых чад. Или это всё миф? «Комсомолка» решила проверить — и запустила фотоконкурс «Ну вылитый я!». А победителей позвала к себе в гости — 27 октября.

Вкусные подарки предоставил партнёр конкурса — компания ООО «ВсемМиром».

Вкусные подарки предоставил партнёр конкурса — компания ООО «ВсемМиром».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Идея была простая. «Комсомолка» призвала своих читателей присылать фотокарточки — свои и своих животных. И на клич откликнулись! На конкурс прислали сотни работ. Котофеи и кошечки соревновались в своей номинации, псы и моськи — в своей.

Среди пушистых участников были как дворняжки и обладатели «дворянской» породы, как пушистые, так и короткошерстные — но все одинаково обаятельные. Над фотографиями умилялась вся редакция, однако выбирали победителей тоже читатели «Комсомольской правды» — голосуя ВКонтакте.

Среди участников встречались самые разные породы: как дворняжки, так и обладатели «дворянской» крови.

Среди участников встречались самые разные породы: как дворняжки, так и обладатели «дворянской» крови.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По условиям конкурса, первых мест было два – для котовладельца и собаковладельца. Но участников оказалось неожиданно много! Поэтому организаторы решили сделать по 2 вторых места и по 3 третьих. Да ещё и раздать поощрительные призы — один из таких получила Светлана Данилова. На церемонию она пришла со своим немецким пинчером — и рассказала историю появления нового члена семьи:

- Появился он у нас случайно, — рассказывает Светлана. — В группе нашего района во ВКонтакте я увидела объявление, что нашли пса. А мы как раз давно мечтали о собаке — о таксе, правда. Взяли — а это оказался немецкий пинчер. Но мы всё равно его очень любим!

В каждой номинации было по шесть призовых мест, некоторым также вручили поощрительные призы.

В каждой номинации было по шесть призовых мест, некоторым также вручили поощрительные призы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В итоге, фотографии Ирины Барсан и Анны Даниловой покорили многих и набрали больше всего голосов в своих конкурсных группах. Победителей, а также их хозяев, позвали в пресс-центр «Комсомольский правды в Петербурге», чтобы поздравить лично. Несмотря на разгар буднего дня, зал был полон: людей, кошек и собак. Четвероногие радостно сверкали глазами, позируя для фотокамер, а владельцы делились своими историями.

Вместе с «Комсомолкой» участники попробовали ответить на вопрос: действительно ли животные похожи на своих хозяев.

Вместе с «Комсомолкой» участники попробовали ответить на вопрос: действительно ли животные похожи на своих хозяев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Муж был категорически против всяких животных — я очень долго просила кота, — рассказывает Наталья Мойсиева, на церемонии её сопровождал черношерстный красавец Муфаса, занявший второе место. — Но в один момент дети принесли «найденыша» — и у нас сразу же появился кот. Очень благодарный, ласковый — любит детей, не кусается, не царапается. И я полностью согласна с тем, что питомцы похожи на хозяев. Мы с ним похожи, например, мягкостью, терпеливостью.

Обаятельный Муфаса занял второе место и лично пришёл забрать свой приз.

Обаятельный Муфаса занял второе место и лично пришёл забрать свой приз.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победителям достался главный приз – 20-килограммовый запас корма от генерального партнера конкурса компании ZooRing. Вручал призы сам генеральный директор ООО «ВсемМиром» Максим Арнаутов.

Шер стал самым обаятельным котом конкурса.

Шер стал самым обаятельным котом конкурса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы активно участвовали в конкурсе, несмотря на то, что времени было не так уж и много — спасибо вам за это! — рассказывает Максим Викторович. — Надеюсь, наши корма вам понравятся. Ведь наш главный лозунг — это не навреди. «Чтобы быть в отличной форме ZooRing едим по норме». «Всё что нужно — в корме есть, нужно просто всё учесть».

Сперва награды вручили владельцам собак, затем — кошек.

Сперва награды вручили владельцам собак, затем — кошек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это далеко не последний конкурс для животных и их хозяев, следите за анонсами «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. И пускай вам улыбнется удача.

Золотые призёры получили 20 кг корма ZooRing.

Золотые призёры получили 20 кг корма ZooRing.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА

Производитель корма класса «премиум» и «суперпремиум» ZooRing 6 лет выпускает высококачественный корм для домашних животных на заводе с современным оборудованием. Благодаря квалификации ведущих ветеринаров и диетологов корм от ZooRing учитывает особенности и потребности животных, обеспечивает высокую усваиваемость и содержит все необходимые для здоровой жизни витамины и минералы.

Узнать больше о продукции и оформить заказ вы можете на сайте или по телефонам: 8 (499) 290-50-24, 8 (499) 290-50-25.

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