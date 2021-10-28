«Кошки против собак»: «Комсомолка» наградила самых очаровательных питомцев

Многие победители пришли на церемонию вместе со своими питомцами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Говорят, питомцы похожи на своих хозяев. Обладатели мейн-кунов любят подольше поваляться в постели воскресным утром, а владельцы хаски не мыслят себя без прогулок, бега и других активностей. Многие зооотцы и зооматери даже внешне напоминают своих мокроносых чад. Или это всё миф? «Комсомолка» решила проверить — и запустила фотоконкурс «Ну вылитый я!». А победителей позвала к себе в гости — 27 октября.

Вкусные подарки предоставил партнёр конкурса — компания ООО «ВсемМиром». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Идея была простая. «Комсомолка» призвала своих читателей присылать фотокарточки — свои и своих животных. И на клич откликнулись! На конкурс прислали сотни работ. Котофеи и кошечки соревновались в своей номинации, псы и моськи — в своей.

Среди пушистых участников были как дворняжки и обладатели «дворянской» породы, как пушистые, так и короткошерстные — но все одинаково обаятельные. Над фотографиями умилялась вся редакция, однако выбирали победителей тоже читатели «Комсомольской правды» — голосуя ВКонтакте.

Среди участников встречались самые разные породы: как дворняжки, так и обладатели «дворянской» крови. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По условиям конкурса, первых мест было два – для котовладельца и собаковладельца. Но участников оказалось неожиданно много! Поэтому организаторы решили сделать по 2 вторых места и по 3 третьих. Да ещё и раздать поощрительные призы — один из таких получила Светлана Данилова. На церемонию она пришла со своим немецким пинчером — и рассказала историю появления нового члена семьи:

- Появился он у нас случайно, — рассказывает Светлана. — В группе нашего района во ВКонтакте я увидела объявление, что нашли пса. А мы как раз давно мечтали о собаке — о таксе, правда. Взяли — а это оказался немецкий пинчер. Но мы всё равно его очень любим!

В каждой номинации было по шесть призовых мест, некоторым также вручили поощрительные призы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В итоге, фотографии Ирины Барсан и Анны Даниловой покорили многих и набрали больше всего голосов в своих конкурсных группах. Победителей, а также их хозяев, позвали в пресс-центр «Комсомольский правды в Петербурге», чтобы поздравить лично. Несмотря на разгар буднего дня, зал был полон: людей, кошек и собак. Четвероногие радостно сверкали глазами, позируя для фотокамер, а владельцы делились своими историями.

Вместе с «Комсомолкой» участники попробовали ответить на вопрос: действительно ли животные похожи на своих хозяев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Муж был категорически против всяких животных — я очень долго просила кота, — рассказывает Наталья Мойсиева, на церемонии её сопровождал черношерстный красавец Муфаса, занявший второе место. — Но в один момент дети принесли «найденыша» — и у нас сразу же появился кот. Очень благодарный, ласковый — любит детей, не кусается, не царапается. И я полностью согласна с тем, что питомцы похожи на хозяев. Мы с ним похожи, например, мягкостью, терпеливостью.

Обаятельный Муфаса занял второе место и лично пришёл забрать свой приз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победителям достался главный приз – 20-килограммовый запас корма от генерального партнера конкурса компании ZooRing. Вручал призы сам генеральный директор ООО «ВсемМиром» Максим Арнаутов.

Шер стал самым обаятельным котом конкурса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы активно участвовали в конкурсе, несмотря на то, что времени было не так уж и много — спасибо вам за это! — рассказывает Максим Викторович. — Надеюсь, наши корма вам понравятся. Ведь наш главный лозунг — это не навреди. «Чтобы быть в отличной форме ZooRing едим по норме». «Всё что нужно — в корме есть, нужно просто всё учесть».

Сперва награды вручили владельцам собак, затем — кошек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это далеко не последний конкурс для животных и их хозяев, следите за анонсами «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге. И пускай вам улыбнется удача.

Золотые призёры получили 20 кг корма ZooRing. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА

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