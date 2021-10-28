Что будет работать во время локдауна в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице грядет локдаун, однако, на этот раз не такой жесткий, как был в начале пандемии. Некоторые магазины и даже места культурного досуга будут открыты. Рассказываем, что будет работать в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Все точки общепита в Петербурге будут закрыты. Но кафе, рестораны, кофейни смогут работать на вынос и доставку. Также будут работать точки общепита на вокзалах, АЗС и производственные столовые.

Магазины: разрешена работа аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%. Алкомаркеты также продолжат работу. Также будут открыты ТЦ, но в них могут работать лишь продовольственные магазины, аптеки и фудкорты на вынос.

Разрешена работа парикмахерских, помывочных зон в банях, а также пунктов экстренной ветеринарной помощи.

Будут открыты театры и музеи. Вход в них только по QR-кодам. Что касается спортивных мероприятий, то те, которые были согласованы Роспотребнадзорам, состоятся.

Также гостиницы, пансионаты, дома отдыха и санатории в период локдауна смогут принимать гостей, но только при наличии QR-кода или ПЦР-теста.

Все остальные заведения Северной столицы на неделю будут закрыты.

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