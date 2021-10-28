Новый Teramont – просторная универсальность. Фото: Фольксваген Центры ВАГНЕР.

В новом кузове Volkswagen Teramont изменился дизайн LED-оптики и появился динамический поворотный свет. Изменилась решетка радиатора, выполненная теперь в строгой прямоугольной конфигурации. Передний бампер получил новую форму, а цветовая палитра кузова пополнилась новыми оттенками – белым Oryx и красным Aurora.На заднем бампере появилась светоотражающая полоса во всю ширину. Обивка сидений во всех комплектациях выполнена из перфорированной кожи.

«Это не просто большой автомобиль, в нем читается свой характер, — говорит директор направления Volkswagen легковые автомобили Артем Легостаев.– Агрессивный дизайн бамперов, оригинальные колесные диски и стильный салон формируют харизму, свойственную внедорожникам премиум-класса. Габариты автомобиля, его стоимость и перечень опций формируют особенное преимущество в своем классе».

Стоимость нового Teramont начинается от 3 846 000руб.*

Семейные ценности

Volkswagen Teramont взял у немецкого автопрома технологии, надежность и дизайн, оставив за собой простор, практичность и универсальность, свойственные американским автомобилям для всей семьи. Шестицилиндровый двигатель (в максимальной комплектации) мощностью до 249 л.с., полный привод, восьмиступенчатый «автомат» и системы стабилизации даруют водителю и его пассажирам комфорт и уверенность в городе, на шоссе и бездорожье.

Volkswagen Teramont идеален для путешествий с семьей или компанией. Здесь три ряда кресел, трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка телефона, раздельные сиденья во втором ряду и багажник объемом 409 литров (2415 л. при сложенных задних сиденьях).

Вариативность

В России Volkswagen Teramont представлен в четырех комплектациях. Respect предлагает 18-дюймовые диски Titan, зеркала с подогревом, трехзонный климат-контроль, навигацию, цифровую реконфигурируемую приборную панель. Также есть электрорегулировка водительского кресла в 10 положениях, подогрев руля, обивка сидений перфорированной кожей с контрастной строчкой, камера заднего вида, парктроники и адаптивный круиз-контроль. Уже внушительно, но это только начало.

В комплектации Status есть панорамная крыша, система кругового обзора Area View, цифровая приборная панель 10”, парковочный автопилот Park Assist, подогрев задних сидений, возможность подключения App Connect. Есть и дизайнерские отличия от базовой версии – хромированные молдинги на бампере, серебристые рейлинги, динамическая подсветка угла поворота, зеркала с функцией памяти и электроскладыванием, подсветка интерьера.

Комплектация Exclusive к вышеперечисленному дополняется хромированной окантовкой боковых стекол, системой автоматического управления дальним светом Light Assist, ассистентом движения по полосе Lane Assist.

И, наконец, спортивная версия R-Line. В экстерьере –дизайн бамперов в стилистике R-Line, нижняя часть кузова с черными глянцевыми вставками, рейлинги и окантовка боковых стекол, черные 20-дюймовые легкосплавные диски R-line Sebring. В интерьере – многофункциональный руль с подогревом, отделка кожей Nappa, сиденья топ-комфорт с подогревом всех рядов и вентиляцией первого ряда, электрорегулировка передних сидений. А также 8-дюймовая мультимедиа и декоративные вставки на дверях и передней консоли R-LineStripedFalls Dark.

Новый Volkswagen Teramont уже представлен в автосалонах Фольксваген Центров ВАГНЕР в Санкт-Петербурге. Задать все вопросы, записаться на тест-драйв и оставить заявку на бронирование можно по телефону +7 812 331 99 94.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

volkswagen-petersburg.ru

* Указанная стоимость действительная для модели в комплектации Respect (Респект) 2021 и 2022 МГ. 220 л.с. При покупке до 31.10.2021