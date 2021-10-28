«Убойная сила» простилась с Рогожкиным: Дукалис, Вася Рогов и Лева Соловейчик похоронили режиссера, сделавшего их звездами кино

С Александром Рогожкин приехали проститься актеры "Убойной силы" Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале октября режиссер Александр Рогожкин отметил 72-летие. Но не праздновал. Потому что последние годы серьезно болел, а светские мероприятия вовсе не посещал. Его друзья говорили, что смерть супруги в 2011-м сильно подкосила творца и тот замкнулся в себе. А 23 октября 2021 года пришла печальная весть, что создатель культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты» скончался.

ПРОРОДИТЕЛЬ МЕНТОВСКИХ СЕРИАЛОВ

Утром 28 октября на Богословском кладбище собрались близкие Рогожкина, а также почти весь актерский бомонд знаменитой «Убойной силы» и «Особенностей национальной охоты». Актеры специально приехали на прощание из Москвы, чтобы проводить в последний путь Рогожкина.

Панихида прошла на Богословском кладбище. Фото: Артем КИЛЬКИН

Одним из первых к гробу подошел немного постаревший Вася Рогов с букетом красных роз. Сперва актер Андрей Федорцов глянул на режиссера, а затем отправился к микрофону.

- Он умел шутить по-черному. Как-то раз говорит мне: «У тебя, кажется, плоскостопие есть». Я отвечаю: «Да». Он говорит: «Отлично. Хочу мультфильм сделать. Будешь озвучивать. «Плоскоступного таракана». Человек, которого любили все, и он любил всех. Останется любим навсегда для нас всех, - произнес Федорцов и направился к коллеге по цеху - актрисе «Убойки» Анастасии Мельниковой.

Андрей Федорцов до сих пор вспоминает отменное чувство юмора творца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Советский клоун и актер Леонид Лейкин много лет дружил с Рогожкиным. Провожая товарища в последний путь, отметил его жизнелюбие и чувство юмора.

- Нижайший поклон, Саня, тебе. Он обладал специфическим юмором, но всегда, когда приходил в наш театр, улыбался. Любил хорошие анекдоты. Помню, на съемках мы постоянно смеялись, он был веселый человек. Хотя, конечно, умел и погрустить. Он был умный, искрометный и сдержанный. Но иногда он давал возможность фантазировать на съемочной площадке, - попрощался Лейкин.

Советский клоун и актер Леонид Лейкин много лет дружил с Рогожкиным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Едва узнаваемый и убитый горем появился на похоронах и известный зрителю по роли Дукалиса Сергей Селин. Актер, который сыграл улыбчивого «опера», поблагодарил режиссера за «билет» в большое кино и назвал отца «Убойной силы» родоначальником «ментовских» сериалов в России.

- Он был первым создателем сериального движения в той новой России и дал толчок на создание новых. Он ведь и предопределил наши актерские судьбы. Он показал, как надо. Спасибо ему за все, - с дрожью в голосе сказал Сергей Селин. – Актер не мог произвести текст, написанный им, потому что он был написан правильным русским языком. Мы многому у него научились.

Сергей Селин тоже простился с режиссером. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коллеги, которые работали с Рогожкиным много лет, рассказывали, как режиссер любил рисовать шаржи на них, картины. Вспоминали, как ездили в экспедиции и вместе готовили обеды на костре.

НА РОЛЬ ЛЕВЫ СОЛОВЕЙЧИКА ХОТЕЛ ВЗЯТЬ ДРУГОГО АКТЕРА

Актер Сергей Стругачев (Лева Соловейчик из «Особенностей») вспомнил, как Рогожкин едва не лишил его роли в «Особенностях» в первый день съемок.

- Я сыграл сцену, как сивый мерин, и он остановил весь процесс. Это не сейчас, когда можно показать на «цифре», что ты там наснимал. Надо было ехать проявлять дорогущую пленку Kodak. И вот он проявил, всю ночь мы это смотрели. Он показал мне этот эпизод — это было жуткое зрелище. Так играть нельзя было. Он говорит: «Ты понял? Если ты по-другому не сыграешь эту сцену, мне придется с тобой расстаться», - поделился воспоминаниями актер. – Он говорил мне: «Мы снимаем серьезное кино, не комедию. Это серьезное кино. Мы должны играть серьезнее, тогда будет смешнее». Спасибо ему за эти мгновения. В «Особенностях национальной охоты» я не должен был играть эту роль. Ему нужен был длинноносый артист, но он отказался в свое время играть, потому что у него были другие проекты. И он мне доверил. Безумно благодарен только за этот поступок. Вот такой человек был Рогожкин.

Актер Сергей Стругачев вспомнил, как Рогожкин едва не лишил его роли Левы Соловейчика. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не смог приехать на прощание Виктор Бычков, сыгравший в нескольких картинах Рогожкина. Когда стало известно о смерти режиссера, егерь Кузьмич написал у себя на странице в «ВКонтакте»: Умерла часть меня, умер Саша Рогожкин… в день рождения звонил, звонил… так и не дозвонился… отмучился. И после этого замолчал!

В телефонном разговоре с корреспондентом «Комсомолки» актер ответил, что ему сейчас сложно что-либо говорить по этому поводу и попросил пообщаться с его женой.

Полина Белинская, супруга актера, рассказала, что Рогожкин долгое время практически ни с кем не общался, был нелюдимым человеком. Подкосила его смерть супруги.

- Александр Владимирович после самоубийства своей супруги вел очень затворнический образ жизни. Мы к нему ходили еще после этого случая, пытались как-то его вытащить, но ничего не получалось. Жил Рогожкин один. Писал в стол, снимать что-то у него не было сил. К нему приезжал старший сын от первого брака.

Последний раз Бычковы виделись с Рогожкиным больше двух лет назад. У Полины три года назад случился инсульт, поэтому она в принципе мало где появляется. Да и это, по ее словам, было не совсем уместно. А созваниваться с ним у Виктора Николаевича получалось редко: долгое время Александр Владимирович болел, у него была химиотерапия, и он не подходил к телефону.

- Понимаете, он особо не хотел общаться, да и жить тоже давно не хотел, - вздыхает она. - Его смерть, по сути, произошла 11 лет назад. А сейчас это случилось только физически.