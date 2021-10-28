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Звезды28 октября 2021 18:34

«Убойная сила» простилась с Рогожкиным: Дукалис, Вася Рогов и Лева Соловейчик похоронили режиссера, сделавшего их звездами кино

Траурная церемония прошла на Богословском кладбище в Петербурге
Авторы (2):
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Полина ШАНДРАК
Полина ШАНДРАК
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С Александром Рогожкин приехали проститься актеры "Убойной силы"

С Александром Рогожкин приехали проститься актеры "Убойной силы"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале октября режиссер Александр Рогожкин отметил 72-летие. Но не праздновал. Потому что последние годы серьезно болел, а светские мероприятия вовсе не посещал. Его друзья говорили, что смерть супруги в 2011-м сильно подкосила творца и тот замкнулся в себе. А 23 октября 2021 года пришла печальная весть, что создатель культовых фильмов «Убойная сила» и «Особенности национальной охоты» скончался.

ПРОРОДИТЕЛЬ МЕНТОВСКИХ СЕРИАЛОВ

Утром 28 октября на Богословском кладбище собрались близкие Рогожкина, а также почти весь актерский бомонд знаменитой «Убойной силы» и «Особенностей национальной охоты». Актеры специально приехали на прощание из Москвы, чтобы проводить в последний путь Рогожкина.

Панихида прошла на Богословском кладбище.

Панихида прошла на Богословском кладбище.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Одним из первых к гробу подошел немного постаревший Вася Рогов с букетом красных роз. Сперва актер Андрей Федорцов глянул на режиссера, а затем отправился к микрофону.

- Он умел шутить по-черному. Как-то раз говорит мне: «У тебя, кажется, плоскостопие есть». Я отвечаю: «Да». Он говорит: «Отлично. Хочу мультфильм сделать. Будешь озвучивать. «Плоскоступного таракана». Человек, которого любили все, и он любил всех. Останется любим навсегда для нас всех, - произнес Федорцов и направился к коллеге по цеху - актрисе «Убойки» Анастасии Мельниковой.

Андрей Федорцов до сих пор вспоминает отменное чувство юмора творца.

Андрей Федорцов до сих пор вспоминает отменное чувство юмора творца.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Советский клоун и актер Леонид Лейкин много лет дружил с Рогожкиным. Провожая товарища в последний путь, отметил его жизнелюбие и чувство юмора.

- Нижайший поклон, Саня, тебе. Он обладал специфическим юмором, но всегда, когда приходил в наш театр, улыбался. Любил хорошие анекдоты. Помню, на съемках мы постоянно смеялись, он был веселый человек. Хотя, конечно, умел и погрустить. Он был умный, искрометный и сдержанный. Но иногда он давал возможность фантазировать на съемочной площадке, - попрощался Лейкин.

Советский клоун и актер Леонид Лейкин много лет дружил с Рогожкиным.

Советский клоун и актер Леонид Лейкин много лет дружил с Рогожкиным.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Едва узнаваемый и убитый горем появился на похоронах и известный зрителю по роли Дукалиса Сергей Селин. Актер, который сыграл улыбчивого «опера», поблагодарил режиссера за «билет» в большое кино и назвал отца «Убойной силы» родоначальником «ментовских» сериалов в России.

- Он был первым создателем сериального движения в той новой России и дал толчок на создание новых. Он ведь и предопределил наши актерские судьбы. Он показал, как надо. Спасибо ему за все, - с дрожью в голосе сказал Сергей Селин. – Актер не мог произвести текст, написанный им, потому что он был написан правильным русским языком. Мы многому у него научились.

Сергей Селин тоже простился с режиссером.

Сергей Селин тоже простился с режиссером.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Коллеги, которые работали с Рогожкиным много лет, рассказывали, как режиссер любил рисовать шаржи на них, картины. Вспоминали, как ездили в экспедиции и вместе готовили обеды на костре.

НА РОЛЬ ЛЕВЫ СОЛОВЕЙЧИКА ХОТЕЛ ВЗЯТЬ ДРУГОГО АКТЕРА

Актер Сергей Стругачев (Лева Соловейчик из «Особенностей») вспомнил, как Рогожкин едва не лишил его роли в «Особенностях» в первый день съемок.

- Я сыграл сцену, как сивый мерин, и он остановил весь процесс. Это не сейчас, когда можно показать на «цифре», что ты там наснимал. Надо было ехать проявлять дорогущую пленку Kodak. И вот он проявил, всю ночь мы это смотрели. Он показал мне этот эпизод — это было жуткое зрелище. Так играть нельзя было. Он говорит: «Ты понял? Если ты по-другому не сыграешь эту сцену, мне придется с тобой расстаться», - поделился воспоминаниями актер. – Он говорил мне: «Мы снимаем серьезное кино, не комедию. Это серьезное кино. Мы должны играть серьезнее, тогда будет смешнее». Спасибо ему за эти мгновения. В «Особенностях национальной охоты» я не должен был играть эту роль. Ему нужен был длинноносый артист, но он отказался в свое время играть, потому что у него были другие проекты. И он мне доверил. Безумно благодарен только за этот поступок. Вот такой человек был Рогожкин.

Актер Сергей Стругачев вспомнил, как Рогожкин едва не лишил его роли Левы Соловейчика.

Актер Сергей Стругачев вспомнил, как Рогожкин едва не лишил его роли Левы Соловейчика.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Не смог приехать на прощание Виктор Бычков, сыгравший в нескольких картинах Рогожкина. Когда стало известно о смерти режиссера, егерь Кузьмич написал у себя на странице в «ВКонтакте»: Умерла часть меня, умер Саша Рогожкин… в день рождения звонил, звонил… так и не дозвонился… отмучился. И после этого замолчал!

В телефонном разговоре с корреспондентом «Комсомолки» актер ответил, что ему сейчас сложно что-либо говорить по этому поводу и попросил пообщаться с его женой.

Полина Белинская, супруга актера, рассказала, что Рогожкин долгое время практически ни с кем не общался, был нелюдимым человеком. Подкосила его смерть супруги.

- Александр Владимирович после самоубийства своей супруги вел очень затворнический образ жизни. Мы к нему ходили еще после этого случая, пытались как-то его вытащить, но ничего не получалось. Жил Рогожкин один. Писал в стол, снимать что-то у него не было сил. К нему приезжал старший сын от первого брака.

Последний раз Бычковы виделись с Рогожкиным больше двух лет назад. У Полины три года назад случился инсульт, поэтому она в принципе мало где появляется. Да и это, по ее словам, было не совсем уместно. А созваниваться с ним у Виктора Николаевича получалось редко: долгое время Александр Владимирович болел, у него была химиотерапия, и он не подходил к телефону.

- Понимаете, он особо не хотел общаться, да и жить тоже давно не хотел, - вздыхает она. - Его смерть, по сути, произошла 11 лет назад. А сейчас это случилось только физически.

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