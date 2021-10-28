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Здоровье28 октября 2021 19:37

Новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 8 ноября 2021: После локдауна жизнь не станет прежней

В преддверии локдауна, который начнется в Северной столице 30 октября, Смольный ввел новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 8 октября 2021
Источник:kp.ru
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Смольный ввел новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 8 октября 2021.

Смольный ввел новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 8 октября 2021.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 28 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121», согласно которому одним локдауном мы не отобьемся. Введены новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 8 ноября 2021 года, рассказываем, что изменится.

В первую очередь, для многих организаций в городе вводится комендантский час: кафе, рестораны, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, цирки, катки и аттракционы могут работать только до 23.00. Это касается также физкультурных и культурно-зрелищных мероприятий.

На обязательную удаленку уходят все работающие горожане старше 60 лет и лица, имеющие хронические болезни. Смольный настоятельно просит работодателей сделать это, чтобы человек мог спокойно привиться, если еще не сделал этого. Кроме того, работодателям рекомендовано дать сотруднику, отправившемуся на вакцинацию, два дня отгула с сохранением заработной платы. Это касается и первичной, и повторной вакцинации.

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