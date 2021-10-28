Указ губернатора о дополнительных ограничениях из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 8 ноября 2021: официальный текст

Публикуем полностью указ губернатора о дополнительных ограничениях из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 8 ноября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121». В соответствии с постановлением вводятся новые ограничения по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Публикуем полностью указ губернатора о дополнительных ограничениях из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 8 ноября 2021 года

С 8 ноября вводятся следующие ограничения:

- предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23.00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена;

- проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий разрешено до 23.00 при условии выполнения ранее установленных требований, в том числе по ограничению участников мероприятий.

- Работодателям рекомендовано обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания (в случае отсутствия у них медицинских противопоказаний), в течение четырех недель для прохождения вакцинации.

Кроме того, работодателям рекомендовано освободить от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при получении первого и (или) второго компонентов вакцины в день проведения ими вакцинации и на следующий день после нее - как в случае проведения первичной, так и повторной вакцинации.

С 30 октября:

- не вакцинированным против коронавирсуной инфекции неработающим гражданам в возрасте старше 60 лет рекомендовано не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев вынужденного выхода из дома (обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов).

- При посещении мероприятий и организаций, в отношении которых постановлением № 121 установлено предъявление QR-кода (за исключением домов отдыха), в случае наличия медотвода необходимо помимо справки о медотводе также предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за три календарных дня до предъявления.