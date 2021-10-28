Режим самоизоляции граждан старше 60 лет в Санкт-Петербурге с 30 октября 2021: Кто в зоне риска

Губернатор Александр Беглов ввел режим самоизоляции граждан старше 60 лет в Санкт-Петербурге с 30 ноября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге введены дополнительные ограничения из-за коронавируса, они начнут действовать с 30 октября 2021 года. Напомним, с этого же дня в городе объявлен локдаун, который продлится по 7 ноября включительно. Но это еще не все новости. Губернатор Александр Беглов также ввел режим самоизоляции граждан старше 60 лет в Санкт-Петербурге с 30 ноября 2021 года. В постановлении правительства Санкт Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт Петербурга от 13.03.2020 № 121» говорится, что он касается только тех, у кого нет прививки.

- Не вакцинированным и не работающим гражданам старше 60 лет не рекомендовано покидать места проживания, если им не требуется, например, экстренная помощь, - отметили в пресс-службе Смольного. - Исключением также будет считаться прямая угроза жизни и здоровья, выход за продуктами и товарами первой необходимости.

Также выйти из изоляции можно, чтобы вынести мусор или выгулять домашнего питомца. Но, как вы помните с прошлого локдауна, не дальше 100 метров от дома - в этом плане ничего не поменялось.