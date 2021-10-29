Для специалистов «Энерго» жизнь и здоровье пациентов - главная ценность. Фото: Артем КИЛЬКИН

В преддверии своего десятилетия медицинский центр «Энерго» признали одной из самых динамично развивающихся частных клиник в Петербурге. Что стоит за таким признанием? Рассказывают директор медицинского центра Сергей Скородумов и главный врач, кандидат медицинских наук Надежда Новикова.

КТО НЕ РИСКУЕТ,ТОТ НЕ ВЫИГРЫВАЕТ

Корреспондент: - Ваша клиника неоднократно побеждала в медицинских конкурсах. С чем связан высокий уровень экспертных симпатий?

Сергей Скородумов: - Знаете, есть такое выражение «год как жизнь». Порой кажется, что прожито несколько жизней, поскольку каждый год дается непросто. Это относится и к руководству клиники, и ко всему медицинскому персоналу.

Итоги 2021 года, как вы понимаете, еще не подведены. Но и прошлый год дает представление о нашей работе. Было проведено 50 тысяч компьютерных томографий органов грудной клетки, причем с мая по декабрь у 44 процентов выявили вирусную пневмонию. Этот метод диагностики стал важным инструментом, позволяющим своевременно выявить и направить на лечение COVID-больных. А всего за десять лет работы мы поставили сотни тысяч диагнозов.

Директор Сергей Скородумов. Фото: Артем КИЛЬКИН

К.: - Медицинский центр «Энерго» и создавался с целью «обеспечить петербуржцев высокотехнологичной диагностикой».

Надежда Новикова: - Когда мы начинали проект в 2011 году, в городе немногие учреждения были оснащены КТ- и МРТ-оборудованием. Часто жители не понимали, что означают эти аббревиатуры, и предпочитали традиционно проходить обследования на рентгеновской аппаратуре и УЗИ.

Конечно, инвесторы проекта шли на риск. Оборудование для одного аппарата МРТ, например, стоит более миллиона долларов США, в сотни тысяч долларов обходится и компьютерный томограф. Как частная клиника, мы должны были окупить эти вложения.

Были периоды, когда задача казалась трудновыполнимой. Но сегодня у нас целый парк такого оборудования в нескольких филиалах: две установки МРТ и еще две КТ. И доказывать сегодня, насколько важны томографические исследования, уже не приходится.

Принципиальный момент: качественная диагностика - это только половина успеха в лечении любого пациента. Осознавая это, руководство клиники расширило возможности: теперь в медицинском центре работает команда врачей самых разных специальностей, действуют амбулаторная и физиотерапевтическая базы. Пациент на месте может пройти диагностику и процедуры, посетить лечащего врача, сдать анализы. И все это в комфортных условиях, экономя время.

Компьютерный томограф на 128 срезов в отделении на Киевской позволяет обследовать пациента без вреда и стресса. Фото: Артем КИЛЬКИН

К.: - Прошлый год запомнился команде клиники активным участием в борьбе с коронавирусом. В сложных условиях центр продолжил развитие?

С.С.: - Коронавирус - это не только враг, его можно рассматривать и как стимулятор развития направлений, которые наиболее востребованы. В прошлом году мы ввели в действие еще один центр лучевой диагностики в Московском районе. Установленные там аппарат МРТ и компьютерный томограф отличаются высокой производительностью за счет искусственного интеллекта. Они обеспечивают широкий спектр возможностей для различных исследований.

Н.Н.: - Например, компьютерный томограф на 128 срезов позволяет обследовать сосуды неинвазивным (нетравматичным) способом - делать ангиографию, коронарографию без вреда и стресса для пациента. Аппарат МРТ мы выбрали с большим, чем в среднем по городу, диаметром тоннеля для обследования пациентов с массой тела до 250 килограммов.

К.: - Как себя чувствуете в условиях растущей конкуренции? В городе все больше аппаратов КТ и МРТ.

С.С.: - Сегодня важнее говорить не о конкуренции в сфере медицины, а об объединении усилий всех ветвей здравоохранения. Примеры тому есть. С 2013 года мы работаем в системе ОМС, и сегодня врачи из поликлиник и других центров стараются направлять пациентов на диагностику именно к нам. Мы этим гордимся. По сути, это признание высокого качества снимков и заключений врачей-диагностов, что позволяет клиническим специалистам назначить наиболее эффективное лечение.

ЗА ТРЕТЬЕЙ ВОЛНОЙ - ЧЕТВЕРТАЯ

К.: - Не успело наше общество вздохнуть после третьей волны коронавируса, как эксперты заговорили об опасности четвертой. Нет ли профессиональной усталости от всех этих напастей?

Н.Н.: - Есть готовность продолжать трудиться во имя здоровья людей. У нас накоплен опыт работы в сложных условиях, поэтому наплыва пациентов не боимся, готовы обслуживать всех, кому требуется качественная диагностика. А недооценивать ее нельзя: как показала практика, обследования пациентов с коронавирусной инфекцией (даже тех, у кого она протекала бессимптомно или в легкой форме) нередко выявляли вирусную пневмонию с 25-30-процентным поражением легких. И только КТ-диагностика давала наиболее полную и объективную информацию о состоянии здоровья.

К нам идут и пациенты с уже перенесенной коронавирусной инфекцией, у которых возникли осложнения. Чаще других поражаются легочная, сердечно-сосудистая и нервная системы, поэтому востребованы приемы у кардиологов, пульмонологов, неврологов. Для реабилитации после COVID-19 многим пациентам требуется медикаментозное лечение - курсы кислородной терапии, препаратов и витаминов.

Главный врач Надежда Новикова. Фото: Артем КИЛЬКИН

ОБ УРОКАХ И ЦЕЛЯХ

К.: - Чему вас научила пандемия?

С.С.: - Стало очевидно, насколько важно объединение всех ресурсов и разумное распределение нагрузок медицинских организаций. В учреждениях коммерческого профиля можно более активно внедрять работу по амбулаторному обслуживанию пациентов с хроническими, не требующими госпитализации заболеваниями. Также в коммерческих клиниках, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, можно проводить большой объем специфических исследований с использованием лучевой или лабораторной диагностики. Государственные медицинские учреждения в пандемию должны быть нацелены прежде всего на обслуживание пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Пандемия отчетливо продемонстрировала: у государственной и частной медицины одна общая цель - жизнь и здоровье людей.

К.: - Какие планы на будущее?

Н.Н.: - Наша первая десятилетка не только праздник, это оценка самих себя. Впереди новый этап развития. В ближайших планах - открытие еще одного центра. Мы стараемся не стоять на месте, изучаем спрос и смотрим, как предложить пациентам наиболее востребованные услуги.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первое отделение клиники «Энерго» открылось в 2011 году на проспекте Энгельса. В 2014-м заработал второй диагностический центр на Ленинском проспекте, а еще через год - амбулаторное отделение на Киевской улице, в котором в 2020-м открыли диагностический центр лучевой диагностики.

КОНКРЕТНО

За 10 лет в клинике «Энерго»:

- приняли 700 тысяч пациентов

- сделали 350 тысяч МРТ и КТ.