Нет мусору и темноте, да комфорту и переходам

В Любани находится единственный в России железнодорожный храм - памятник, построенный в честь строителей Николаевской железной дороги. Фото: Общественная палата Ленобласти.

В Любани стоит единственный в России железнодорожный храм, построенный в честь строителей Николаевской железной дороги, которая соединила Петербург и Москву.

Возводили храм по проекту Константина Тона, а большую часть средств на него пожертвовал первый русский министр путей сообщения Павел Мельников.

Рядом с Любанью, в поселке Сельцо, Общественная палата Ленобласти провела выездное заседание комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и дорогам.

НЕРАДУЖНОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Вопросы подняли серьезные: в каком состоянии железнодорожное сообщение области и как будет развиваться электрификация дороги, ремонт и обустройство пешеходных переходов на железнодорожных переездах.

- Сравните, как следят за федеральными автотрассами и как - за железной дорогой,- прокомментировал председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству,строительству, транспорту и дорогам Общественной палаты Ленобласти Юрий Соколов.

- Вдоль трасс оборудованы стоянки, санитарные зоны, а рядом с железными дорогами - мусор и захламление. Поступает много обращений о содержании платформ, системной эксплуатации.

В результате взаимодействия Октябрьской железной дороги, комитета Ленобласти по транспорту, Октябрьского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту строятся и совершенствуются участки железной дороги.

Но проблемы остаются.Вместо комфортных и защищенных от ветров укрытий и комплексов для пассажиров попадаются навесы, да и то не везде. На платформах порой нет освещения, оборудованных переходов через пути.Беспокоит и некачественное содержание полос отвода земель и отсутствие подъездных путей к станциям.

- На платформах должно быть безопасно! - уверен Cоколов. - У населения должны быть качественные транспортные услуги и все, что с этим связано. До сих пор на некоторых станциях даже туалетов нет.

ЛУЧШЕ - БУДЕТ

Впрочем, ситуация не катастрофическая. Железнодорожный транспорт региона развивается.

- Улучшение качества обслуживания идет в направлении пригородных перевозок: отремонтированы 12 платформ, 3 вокзала, 2 павильона. Только в 2020 году было потрачено 148 миллионов рублей на ремонт и обновление, - сообщил заместитель начальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти Игорь Лобко. - В этом году будет построено еще 5 платформ. Большая работа проделана и в отношении грузоперевозок: за последние 3 года увеличился объем отправленных грузов до 26,01 миллиона тонн.

Совершенствуются и железнодорожные пути к портам.

- Развиваются порты в Усть-Луге, Приморске и Высоцке, - отметил Соколов. - Чтобы не тратить вхолостую материальные и финансовые ресурсы на строительство терминалов в этих городах, нужно действовать вместе с региональными властями: электрифицировать железную дорогу, реконструировать ее, начать работы по северному коридору в обход Петербурга. Совместим сроки - не будет проволочек.

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам будет и дальше держать в зоне внимания каждое предложение и замечание от поселений области и проводить заседания с приглашением всех ответственных организаций. Это позволит эффективно решать возникающие вопросы. А значит, проблемы, связанные с железнодорожным транспортом, грузовыми и пассажирскими перевозками, будут решены.