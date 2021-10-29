«Комсомолка» поможет петербуржцам пережить «нерабочую неделю». Изображение: Алина Ясиновская.

На пороге — длинные выходные. Не сказать, что это долгожданная встреча: одни будут работать, другие же уйдут на «удалёнку», пока злобный вирус ходит по городу. В любом случае, в бар, ресторан, спортзал или даже магазин сходить не удастся. Но это не значит, что праздники нельзя провести с пользой! Чем заняться на длинных выходных, расскажут ведущие и гости Радио «Комсомольская правда в Петербурге» в ходе марафона «Ура, «Ковикулы!», который состоится 29 октября.

В первую очередь, в студии обсудят текущие ограничения и эпидемиологическую обстановку в городе. Достаточно ли в Петербурге коек и оборудования? Хватает ли вакцины? Зачем нужны qr-коды и кому их показывать? На эти и другие вопросы ответят Андрей Сарана, заместитель главы Комитета по здравоохранению Петербурга и Александр Ржаненков, бывший глава Комитета по социальной политике города, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга.

Кстати, владельцы заветного цифрового узора смогут отправиться в театры и музеи — их в самом культурном городе России никто закрывать не планирует. О новых и старых спектаклях и экспозициях расскажут Леся Рябцева, директор государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Музейное агентство» и театральный критик Александр Платунов.

Ну и как же без самой актуальной темы — здоровья! Сотрудник Городского центра медицинской профилактики Андрей Бережной и врач клиники «Медпомощь-24» дадут пару советов на тему того, как уберечь себя в эти непростые времена. «Комсомолка» призывает: устройте себе ковикулы! Оставайтесь дома и включайте Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) -- 29 октября в 16:00. Трансляция эфира также будет доступна в нашей группе ВКонтакте.