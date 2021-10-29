60 миллионов рублей наличными украли из особняка бизнесмена в Солнечном

Набитый наличностью сейф обчистили в доме бизнесмена в поселке Солнечное. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Курортного района Петербурга расследует крупную кражу у петербургского бизнесмена. Из его загородного коттеджа в элитном поселке Солнечное злоумышленники вынесли 60 миллионов рублей. Наличными, принадлежащими фирме коммерсанта, был набит сейф. Его удалось вскрыть.

- 28 октября в 19:52 в дежурную часть ГУ МВД поступило сообщение от мужчины 1977 года рождения, генерального директора коммерческой фирмы, проживающего в поселке Солнечное о том, что в период с середины сентября до 19:30 28 октября 2021 года неизвестный преступник проник в его дом и взломал сейф, принадлежащий компании, откуда совершил хищение около 60 000 000 рублей, - сообщает источник «КП-Петербург».

Как именно взломщики проникли в дом, сам бизнесмен не знает. Дом, по его словам, находится под охраной, но срабатывания сигнализации за указанный период не зафиксировано.

Сейчас следователи выясняют, был это сбой системы, или же взломщики сумели сигнализацию отключить. Оперативники также изучают кадры записи с камер видеонаблюдения. С места происшествия изъяты отпечатки пальцев и следы обуви.

По факту происшествия ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.