«Первая ласточка полетела»: Семья Эдиты Пьехи поблагодарила нового спикера ЗакСа за поддержку в вопросе звания почетного жителя Петербурга

Пьеха может стать почетным жителем Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Народная артистка СССР Эдита Пьеха, по подсчетам ее окружения, уже более десятка раз становилась номинантом на звание почетного жителя Санкт-Петербурга. Увы, получить его ее все еще не довелось. Дошло до того, что артистка окончательно перестала обсуждать эту тему. Даже с самыми близкими людьми.

Ходили слухи, что почетным жителем Эдита Пьеха не может стать из-за того, что родилась в другой стране - французском в городе Па-де-Кале. Правда, этот факт совершенно не смущает нового председателя ЗакСа Александра Бельского, который прокомментировал ситуацию с получением звания в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (92,0 FM) .

- Если депутаты примут такое решение, она, конечно, станет почетным жителем Петербурга. Я сам считаю, что она достойна этого звания, - заявил в эфире Александр Бельский.

- Предложите это свои коллегам?

- Я стараюсь, чтобы решение принимали сами депутаты. Я навязывать не буду. Но свое мнение буду высказывать четко и открыто.

Александр Бельский также уточнил, что Эдиту Пьеху любит его бабушка.

Спикер Заксобрания Бельский на радио "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

После высказывания Александра Бельского о поддержке певицы, "КП-Петербург" позвонила помощнице Эдиты Пьехи. Семья певицы встретила слова спикера ЗакСа с восторгом.

- Эдиту Станиславовну 14 раз номинировали на это звание. Мы закрыли эту тему для нее. Ей самой задавать такие вопросы теперь под запретом, - пояснила "КП-Петербург" помощница певицы Нина Чувашова. - Но спасибо вам, что вы об этом помните и беспокоитесь. Мы со своей стороны тоже готовим письмо Александру Бельскому. Но ваш вопрос и ответ Александра Николаевича мы не только поддерживаем, но и благодарим за это. Его ответ - это хорошо, это прекрасно. Первая ласточка полетела!

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