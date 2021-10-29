График работы метро в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: как изменится режим работы

Как будет работать метро во время локдауна в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице вводится локдаун. В этот период будут закрыты магазины, бары и кафе, спортзалы и кинотеатры. Также изменится и работа общественного транспорта, так как пассажиропоток должен сократиться. Рассказываем, какой будет график работы метро в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Как пояснили в комитете по транспорту Северной столицы, больших изменений не планируется. Однако пассажирам все же придется учитывать некоторые моменты.

- Метрополитен будет работать по графику выходного дня. Это касается работы вестибюлей и графика движения поездов подземки, - сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Это означает, что с 30 ноября по 7 октября интервал движения поездов станет больше. Также на вход и выход будут закрыты вестибюли станций "Достоевская" и "Площадь Александр Невского 2".

При этом, повышения стоимости проезда, а также отмены действия льготных проездных не будет. В метро каждый пассажир обязан находиться в защитной маске. За отсутствие маски полагается штраф в 4 тысячи рублей.

Также изменит график движения и наземный общественный транспорт. Он также будет курсировать, как в выходные дни. Более подробно читайте в материале "КП-Петербург" по ссылке.

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