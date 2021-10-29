Как будет ходить общественный наземный транспорт во время локдауна в Петербурге
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
С 30 октября 2021 года в Петербурге вводится локдаун. Кафе, рестораны, бары, фитнес-клубы и кинотеатры в городе закрываются, многие переходят на удаленную работу, в связи с чем пассажиропоток в транспорте должен сократиться. В связи с этим был изменен график работы наземного общественного транспорта во время локдауна в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Рассказываем, как будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи.
Городской и пригородный наземный транспорт в Петербурге в течение нерабочих дней будет ходить следующим образом:
- 30 октября по графику субботы;
- с 31 октября по 7 ноября по графику воскресенья;
- с 1 по 3 ноября автобусы маршрутов № 18, 58, 81, 109, 109А, 113, 142, 162, и 335 будут работать по графику будних дней;
- с 30 октября по 7 ноября закрываются маршруты трамваев № 65, А и троллейбусов № 33, 34, 36.
Графики выходного дня означают, что транспорт будет начинать работу раньше и заканчивать раньше, а интервалы движения увеличатся. Стоимость проезда не изменится.
Узнать график работы метро на время локдауна в Петербурге можно в материале "КП-Петербург" по ссылке.
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