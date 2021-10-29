Рынки будут работать в Петербурге во время локдауна с 30 октября по 7 ноября

Открытые рынки будут работать без ограничений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном уточнили режим работы рынков Петербурга на время локдауна. Этих торговых объектов не оказалось в тексте постановления, но как объяснил «КП-Петербург» источник в городской администрации, рынки подпадают под требования для розничной торговли.

- Рынки смогут работать по следующей схеме: накрытых рынках - только магазины продовольствия и товаров первой необходимости. На открытых - все, потому что это считается как «объект розничной торговли без торгового зала», - сообщили «Комсомолке» в Смольном.

Другими словами, горожане смогут пойти на «Апрашку» и купить джинсы или обувь, примерив их за ширмой на картонке, если вещами торгуют с лотка на открытом воздухе. А вот многочисленные магазинчики в помещениях должны быть закрыты. За этим тоже обещают следить.

Отметим, что исходя из той же логики, жители Петербурга и после окончания локдауна, но с введением системы QR-кодов в розничной торговле (с 1 декабря для магазинов), смогут спокойно одеваться на тех же открытых рынках. Но на этот вопрос в Смольном пока дать ответ затруднились.

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