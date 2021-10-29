Мотопробег «Сел и поехал в Магадан» откроет Колыму как новое направление для туризма

Участники пробега также зафиксируют рекорд России – проезд самой большой в истории мотоколонны по трассе «Колыма»

16 октября в Санкт-Петербурге на международном слете мотоциклистов был объявлен старт федерального проекта «Сел и поехал в Магадан». Мотопробег объединит путешественников из разных регионов России и других стран. Байкеры стартуют из своих городов, встретятся в Якутске и вместе преодолеют знаменитую трассу «Колыма», которая еще недавно считалась одной из самых сложных для передвижения. Финиширует мотоколонна в Магадане 14 июля - в день города. Таким образом организаторы – всероссийское сообщество мотопутешественников «Сел и поехал» - хотят не только покорить регион с удивительной природой и неоднозначной историей, но и привлечь внимание к Магаданской области, как новому и перспективному направлению для индивидуального туризма. Старт пробега запланирован на июнь 2022 года.

О начале усиленной подготовки к беспрецедентному мотопутешествию байкеры из 40 городов России объявили на традиционном осеннем мотослете «Сел и поехал» в честь закрытия сезона 2021. В эти дни в Петербурге собрались более 300 байкеров из России, Белоруссии, Казахстана, Финляндии, Эстонии и Швейцарии - 40 городов, 30 мотоклубов. Среди них как простые любители мототуризма, так и мотодальнобойщики и кругосветчики-экстремалы. В том числе, легендарный швейцарский путешественник Урс «Гриззли» Педрайта, установивший три мировых рекорда и один гиннесовский – за самое быстрое в истории кругосветное путешествие на мотоцикле (119 дней без перелетов, 72 дня чистого времени мотоцикле). Байкеры подвели итоги прошедшего сезона и объявили, что центральным событием следующего станет пробег до Магадана.

- Это мотопроект, объединяющий всю страну – от запада до восточных регионов, - говорит идейный вдохновитель пробега путешественник, член Русского Географического Общества, писатель и документалист Павел Кобяк, - мы прокладываем новые маршруты для путешествий и открываем новые регионы для туристов. Сейчас во многих регионах происходят разительные изменения. Их имидж меняется, они становятся привлекательными для путешествий. Колыма уже совсем не та, которой ее принято было считать многие десятилетия. Обновилась инфраструктура, повысилась безопасность, появилось очень много интересных туристических мест и активностей. Мы хотим показать, насколько далёкое может быть близким и насколько доступным может быть недоступное, и доказать, что путешествовать по России интересно и безопасно.

Участники пробега также зафиксируют рекорд России – проезд самой большой в истории мотоколонны по трассе «Колыма». Федеральная автодорога Р504 протяженностью в 2000 км, соединяющая Якутск и Магадан, также известна как «Колымский тракт» и «Дорога на Костях». На ее строительстве с 1932 по 1953 год погибло по разным оценкам от 250 тысяч до 1 миллиона человек. Много лет она была практически непроходимой для легковых машин, а тем более для байка. По словам Павла Кобяка, который уже не раз проезжал по ней на своем мотоцикле, после реконструкции в 2000-х годах из экстремально опасной для индивидуального путешественника она превратилась просто в экстремальную. Участники пробега не просто поедут по ней из Якустка в Магадан, но и посетят по дороге уникальные места и достопримечательности Колымского тракта, одновременно снимая документальный фильм и видеоблог. Оценить туристические объекты Магаданской области смогут и иностранцы. Швейцарский кругосветчик Урс «Гриззли» не только сам собирается на Колыму, но и привезет с собой интернациональную команду байкеров.

- Я считаю проект очень интересным и значимым, обязательно буду участвовать сам и соберу своих друзей со всего мира, со всех пяти континентов, - рассказал путешественник, - объединим байкеров, как олимпийские кольца объединяют спортсменов! Мы стартуем в Швейцарии, приедем в июне в Санкт-Петербург, и затем проедем через всю Россию до Магадана вместе с нашими русскими друзьями.

Европейским мотопутешественникам предстоит проехать около 14 тысяч километров. Расстояние от Санкт-Петербурга до Магадана составляет почти 11000 км. В Магадане, который в мае 2021 указом президента получил звание «Город трудовой доблести», мотопробег ждет торжественная встреча. Администрация Магаданской области заинтересована в туристическом развитии региона и надеется, что в самом недалеком будущем Колымский край избавится от амплуа «полюса холода и жестокости» (по выражению Александра Солженицына) и будет восприниматься как «северное Эльдорадо» с уникальной природой, приветливыми людьми, богатейшими запасами золота в недрах и незабываемыми впечатлениями для туристов.