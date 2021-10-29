Что будет за поддельный QR-код в Санкт-Петербурге: Могут ли вызвать полицию

Что грозит за поддельный или чужой QR-код в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге с 30 октября 2021 года начнут вводить систему QR-кодов. В первую очередь они начнут действовать в музеях, театрах, цирках, концертных залах, кино, гостиницах и санаториях. Возможно, некоторые жители попробуют пройти в заведения по поддельному, чужому QR-коду или вообще просто любому другому, который можно найти где угодно. Рассказываем, что будет за поддельный QR-код в Санкт-Петербурге.

На входах в торговые центры, музеи, кинотеатры, магазины и другие общественные места QR-коды будут проверять сотрудники этих заведений, как правило, охранники. При проверке QR-кода они также могут спросить паспорт, чтобы удостовериться, что сертификат принадлежит именно тому человеку, который его предъявляет. Если же паспорт и QR-код совпадать не будут, либо у проверяющего высветится в программе, что QR-код "липовый" или просто левый, то посетителю просто откажут во входе. Охрана не имеет право задерживать владельца поддельного QR-кода, но может заблокировать вход или вызвать полицию. А за это обманщику грозят уже более серьезные санкции.

Как ранее отмечал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, подделка QR-кода попадает сразу под несколько уголовных статей:

Статья 327 УК РФ "Подделка документов" - до 80 000 рублей штрафа и до шести месяцев тюрьмы

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" - до 120 000 рублей штрафа и до двух лет тюрьмы

Если QR-код был куплен - добавляется статья 291 УК РФ "Дача взятки" - до 500 000 рублей штрафа и до двух лет тюрьмы.

Кроме того, планируются проверки рейдовыми бригадами с участием сотрудников Роспотребнадзора и полиции.

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