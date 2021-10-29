Петербуржцы с QR-кодами решили заработать на антипрививочниках

В Петербурге с 1 ноября вводят систему пропусков по QR-кодам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Система QR-кодов еще не успела заработать в Петербурге, как предприимчивый народ придумал, как на них заработать. При этом совершенно законно. Ведь обладатели заветного квадрата с черными крапинками с 30 октября в Северной столице могут пользоваться почти всеми «благами цивилизации». А те, кто по какой-то причине затянули с вакцинацией, вынуждены сидеть дома или «облизываться», глядя на витрины магазинов.

Но на сайтах бесплатных объявлений уже проснулись «бизнесмены», готовые помочь «бедолагам» без куаркода.

- «Схожу за вас в магазин по своему QR-коду. Цена 400 рублей», - предлагает свои услуги один предприниматель.

- Любые пожелания, у меня свой QR-код. Цена договорная, - пестрит другое объявление.

Мотивы при этом у всех разные. Одни за символическую плату делает доброе дело, как они сами это называют, другие – разработали целый бизнес-план.

- Идея возникла после того, как я увидел новости, что в интернете торгуют куар-кодами. Но тут и дураку понятно, что все это незаконно. Я волонтерил полтора года назад, когда жил в другом городе, теперь решил тоже так помочь тем, кто не успел сделать вакцину. Но решил взять символические 200 рублей за оплату проезда, да телефонной связи, - признался по телефону автор одного из объявлений Вячеслав.

Фото: "Авито"

А вот студентка из Петербурга Евгения предлагает услугу исключительно людям с ограниченными возможностью по здоровью. Девушка готова помогать бесплатно.

- У меня было пару звонков, но согласилась помочь только одному. Еще люди путают меня с мошенниками, которые продают липовые сертификаты, - говорит она.

Напомним, с в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2021 года начнут вводить систему пропусков в общественные места по QR-кодам. Теперь горожанам и гостям придется предъявлять сертификаты о вакцинации, либо справку о медотводе. Исключение: продуктовые и продовольственные магазины, аптеки, автозаправки, общественный транспорт.