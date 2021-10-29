Умер Борис Гайдар, заслуженный деятель науки и бывший начальник Военно-медицинской академии

В Петербурге умер экс-начальник Военно-медицинской академии, бывший главный военный хирург Минобороны Борис Гайдар / Фото: Военмед

В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни умер Борис Гайдар, выдающийся нейрохирург и заслуженный деятель науки России. О его смерти сообщили 29 октября 2021 года в Военно-медицинской академии имени Кирова, которую он возглавлял на протяжении семи лет.

- Скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии России и премии правительства Российской Федерации, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар, - сообщили в академии.

Свою медицинскую карьеру Борис Гайдар начал еще на третьем курсе института, когда пошел работать медбратом в хирургический стационар. После вуза работал нейрохирургом в больнице Алма-Аты. Вскоре он пошел служить в армию, где стал командиром медроты.

В 1983 году он защитил кандидатскую диссертацию и начал преподавать в университете Военмеда. Там же он изучал нарушения церебральной гемодинамики при заболеваниях и травме головного мозга, внеся большой вклад в науку. В 1990 стал доктором наук.

Гайдар стал пионером в разработке современных принципов оказания специализированной нейрохирургической помощи в Вооруженных Силах в мирное и военное время. Внес большой вклад в изучение патогенеза, принципов диагностики и лечения тяжелой черепно-мозговой травмы.

За свою огромную работу был награжден орденами «Александра Невского», «За службу Родине в Вооруженных Силах», «Орденом Почета», «За заслуги перед Отечеством».

Прощание с Брисом Всеволодовичем состоится 31 октября в 11:30 в клубе Военной академии. Похороны пройдут в тот же день в 14:30 на кладбище Памяти жертв 9 января.