Ребенок и двое взрослых пострадали при разливе кипятка на проспекте Маршала Жукова

Три человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой на юго-западе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Три человека, в том числе ребенок, получили ожоги из-за прорыва трубы с горячей водой на проспекте Марала Жукова. Коммунальная авария произошла днем 29 октября в районе дома №33, рядом с гипермаркетом «ОКей».

- В 13:50 специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Автомобильное движение частично ограничено. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 30 октября 2021 года, - сообщает пресс-служба компании.

При этом из-за аварии жители большой части юго-запада остаются без горячей воды: «А воды горячей нет и отопления на Захарова. И на Голикова».

По словам очевидцев, горячая вода залила проезжую часть и газоны, а также пешеходные дорожки. Транспорт движется в облаках пара, а картинка напоминает постапокалипсис. На месте работают экстренные службы и аварийные бригады коммунальщиков.

Пейзаж на месте разлива - постапокалиптический. Фото: vk.com/spb_today

Впрочем, это - не самая большая проблема. Хуже, что из-за разлива кипятка есть пострадавшие. Им уже оказывается помощь.

- По предварительным данным, в зону разлива теплоносителя попали три человека. Пострадавшие были доставлены в Городскую больницу №15 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Компания обеспечивает всю необходимую помощь в лечении и реабилитации. Гражданская ответственность за причинение вреда здоровью и имуществу третьих лиц застрахована, - сообщили в «Теплосети» корреспонденту «КП-«Петербург».

В компании убедительно просят горожан не подходить к местам парения и разлива воды, выполнять все требования аварийщиков и не пролезать под ограждающей лентой.