Штрафы за поддельный QR-код в Санкт-Петербурге: Что грозит за чужой или "левый" сертификат о вакцинации

Какие штрафы грозят за поддельный QR-код в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 30 октября 2021 года в Северной столице начнет действовать система пропусков в общественные места по QR-кодам. Добропорядочные горожане уже оформили сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании. Но, а недобросовестным грозят штрафы за поддельный QR-код в Санкт-Петербурге, а также тюремный срок. Рассказываем, чем чревато показывать "липовый" QR-код.

Начиная с 30 октября начнут вводить систему QR-кодов. Сначала в торговых центрах, театрах и музеях, а уже с 1 декабря - в магазинах, да и в целом, почти повсеместно. Проверять их будут, как правило, на входе охранники. Также власти города планируют проводить рейды с участием полиции и Росгвардии. И тут уже просто отделаться отказам на вход не получится.

КАКИЕ САНКЦИИ ГРОЗЯТ ЗА ПОДДЕЛЬНЫЙ QR-КОД

Подделка QR-кода попадает сразу под несколько уголовных статей:

Статья 327 УК РФ "Подделка документов" - до 80 000 рублей штрафа и до шести месяцев тюрьмы

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" - до 120 000 рублей штрафа и до двух лет тюрьмы

Если QR-код был куплен - добавляется статья 291 УК РФ "Дача взятки" - до 500 000 рублей штрафа и до двух лет тюрьмы.

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