В Петербурге отказали людям с медотводами в бесплатных ПЦР-тестах

В Петербурге людям с медотводом во время режима QR-кодов нужно будет предоставлять еще и отрицательный ПЦР-тест. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный ввел новые «коронавирусные» ограничения с 8 ноября в Санкт-Петербурге. И, пожалуй, самое весомое из них связано с медотводами: теперь кроме них человеку, чтобы попасть куда-то во время действия режима QR-кодов, придется показывать еще и отрицательный ПЦР-тест. Теперь у «медотводников» остается ровно два выхода: либо вести прежнюю жизнь с походами по кафе, ресторанам, магазинам, кино и театрам, но раз в три дня стабильно за это платить, либо… сидеть дома и пользоваться тем, что останется в «свободном доступе» - продуктовыми, аптеками и магазинами товаров первой необходимости.

Какой вариант лучше, еще непонятно – бесплатно ПЦР-тесты в Петербурге не делают (за исключением случаев, когда на него направляет врач по подозрению в болезни), а стоит документ ого-го – от 1 200 до 2 200 рублей. Получается, в неделю надо выкладывать около 3 500 рублей – и это мы еще срочные тесты в расчет не берем. А весь QR-«карантин», расписанный по меньшей мере до середины декабря, и вовсе оказывается «золотым», людям с постоянным медотводом обойдется не менее чем в 20 000 рублей.

Возможности сдать тест бесплатно для людей с медотводами не будет - по крайней мере пока. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, в Смольном уточняют: система эта придумана не во зло, а во благо.

- Если у человека есть медотвод – либо постоянный, либо временный – значит, у него какие-то серьезные проблемы со здоровьем, - уточняют собеседники «Комсомолки» из числа сотрудников городской администрации. – И общественные места, будь то рестораны, кафе или же кинотеатры – последнее, где ему стоит находиться во время эпидемиологического подъема. Соответственно, ему нужно реже выходить из дома и не подвергать опасности заражения ни себя, ни окружающих.

По этой же причине в городе не планируют создавать какой-либо правовой или экономический механизм, чтобы ПЦР-тест люди с медотводами могли сдавать бесплатно или же компенсировать часть его стоимости. По крайней мере пока не планируют.

- На данный момент такой информации нет, - сообщили «КП-Петербург» сразу два источник, близкие к городской администрации. – Надо понимать, что локдаун и режим QR-кодов вводятся для того, чтобы люди могли позаботиться о своем здоровье. А город – максимально разорвать эпидемиологические цепочки.

Совет один - по возможности максимально оставаться дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, кто и как может получить медотвод от прививки против COVID-19 в Санкт-Петербурге.