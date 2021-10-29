С началом пандемии россиян стало больше волновать здоровье и меньше карьера. Фото: freepik.com.

Пандемия заставила россиян пересмотреть свои ценности – показало исследование Essity. 81% россиян стали внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью своих друзей и родственников, около 76% теперь уделяют больше внимания личной гигиене и чистоте дома, 69% - своему ментальному здоровью. Еще 62% теперь ценят безопасность на рабочем месте, 54% внимательнее относятся к окружающей среде, 48% больше ценят возможность свободно путешествовать в любое время. В то же время только 38% из опрошенных стал сильнее волновать карьерный вопрос, хотя 71% теперь больше следят за своей финансовой стабильностью.

Тема устойчивого развития сегодня активно обсуждается во всем мире, россияне тоже стараются внести свой вклад в защиту окружающей среды. Несмотря на то, что 59% соотечественников не стали кардинально менять свои привычки в сторону более экологичного образа жизни во время пандемии, отмечается увеличение количества времени, которое они тратят сегодня на действия, приносящие пользу окружающей среде (по сравнению с периодом до пандемии COVID-19). 63% респондентов из России говорят, что теперь они тратят больше времени на сортировку и переработку отходов, компостирование остатков пищи, отказались от одноразовых товаров, выключают света, когда никого нет в комнате.

Среди самых эффективных эко-инициатив, которые могут позитивно сказаться на окружающей среде, россияне назвали сортировку мусора и отходов у себя дома (42%), переход с товаров одноразового пользования на многоразовые альтернативы (28%), отключение электроприборов и света при выходе из дома (25%), покупку эко-френдли товаров (23%).

Позитивная тенденция складывается также по экомаркировкам: 44% россиян в целом доверяют эко-лейблам, при этом 55% доверяют эко-лейблам тех компаний, которые они хорошо знают. 56% отметили, что особенно доверяют эко-лейблам крупных международных компаний. Более того, 61% считают, что эко-маркировка – это отличный способ для компании показать свою приверженность принципам устойчивого развития. Что касается ответственности за производство более устойчивой продукции, то 77% считают, что расходы за производство более экологичной продукции должен нести производитель, 36% - что сам покупатель, 76% полагают, что эти издержки должно покрывать государство.

В целом, жители России уже готовы потратить дополнительные 5-30% от стоимости товаров и услуг, если производители смогут сделать их более экологичными. В рамках исследования респондентам предлагалось проранжировать различные категории товаров и услуг, основываясь на сумме, которую они готовы переплатить, если бы эти товары и услуги были более экологичными. «Лидером» стала категория товаров для гигиены и здоровья. К переплате в этом сегменте готовы 78% россиян. Второй по оценке идет категория продуктов питания: за неё готовы доплачивать 76% респондентов из России. За бытовую электронику, товары для красоты, одежду, путешествия и транспорт, а также досуг и фитнес готовы переплачивать от 63% до 74% россиян.

СПРАВКА

*The Green Response survey 2021» – это онлайн-исследование, проведенное компанией United Minds по заказу международной FMCG-компании Essity. Исследование проводилось в 10 странах, общее количество участников опроса – 10 012. Сроки проведения опроса – с 1 по 13 июля 2021 года.