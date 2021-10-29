Александр Бельский – о новой «депутатской поправке» и о том, зачем ему пять ремней для воспитания детей

"Комсомолка" пообщалась с новым спикером Законодательного собрания Александром Бельским. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне очередного (уже второго по счету!) локдауна в Северной столице корреспонденты радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге (92,0 FM) поговорили с председателем Законодательного собрания Александром Бельским.

ПОЛИТИК «БЕЗ ГАЛСТУКА»

Александр Бельский – политик… необычный. И неформальный: вместо строго костюма носит обычные свитер и джинсы. Едва заступив на новую должность, он, кстати, отменил в Заксобрании жесткий дресс-код – и это стало одной из самых обсуждаемых новостей на следующую неделю. Вместо канцелярских оборотов (все мы знаем, как порой воспринимается на слух особый «чиновничий язык») – свободная и понятная речь. Объяснить на пальцах, так, чтобы дошло до последнего дилетанта, как будет работать новая «депутатская поправка», и что там происходит в городском бюджете – пожалуйста. Пошутить в прямом эфире – в том числе довольно остро – нет ничего проще.

- А может петербургский парламент работать без зарплаты? – спросили Бельского ведущие.

Александр Бельский - один из немногих в Петербурге политиков высокого ранга "без галстука". Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если вычесть всех председателей комитетов, глав фракций и комиссий, которые и так зарплату получают по закону, останется всего человек пятнадцать, которых можно ее лишить, - ответил политик, после чего усмехнулся и добавил. – И наверняка это будут оппозиционные депутаты. Я утрирую, конечно!

Кроме того, Александр Бельский – тот редкий случай, когда человек, облеченный властью, охотно рассказывает не только об общественном, но и о личном: о семье, детях (у нового спикера их пятеро), увлечениях и прочем. Одним словом, интересный типаж – не «чиновничий». И если на посту вице-губернатора Бельский проявил себя вполне явно, то вот чего ждать от Бельского-спикера – пока не понятно. Это мы и постарались узнать.

О НОВОМ СТАТУСЕ

С момента назначения Александра Бельского, бывшего прежде вице-губернатором, на должность спикера, прошло чуть больше месяца. Тем не менее, отмечает политик, в новой должности он вполне освоился.

- Хотя ощущения, конечно, изменились, - уточнил Бельский. – Я теперь работаю только по средам. Раз в неделю, все как положено.

- Да вы что? – неподдельно изумились ведущие.

- Да это шутки, конечно – в целом, работа съедает примерно такое же количество моего времени, - усмехнулся политик. - Работа новая, работа интересная. Практически со всеми депутатами я уже был знаком, взаимодействие мое с ними уже было выстроено. И они молодцы – почти никто не изменил формат отношений со мной. Все сохранилось. Голосования, например, проходят практически единодушно – и это тоже, я думаю, признак того, что мы сумели остаться в прежних отношениях и стать нормальной эффективной командой.

По словам Александра Бельского, новый состав Заксобрания будет эффективно исполнять свои обязанности. Фото: Артем КИЛЬКИН

О «КОРОНАВИРУСНЫХ» ОГРАНИЧЕНИЯХ

Первое и в свете грядущих событий, наверное, главное – «антиковидные» ограничения в Петербурге могут продлиться куда дольше, нежели мы с вами этого ожидаем. И даже захватить новый год и рождество – несмотря на то, что до них остается еще почти два месяца.

- У нас, к сожалению, пока нет четкого понимания того, каким образом ведет себя этот новый вирус, мы не можем сравнить текущую пандемию ни с какими другими, - констатировал Александр Бельский. - Я смотрел графики, например, испанки, и они совершенно иные. Да, мы видим, что есть волны, мы понимаем, как с ними бороться, но пока нет лекарства, все, что нам остается - прививать население.

Александр Бельский отметил также, что для понимания важности вакцинации следует посмотреть на то, что происходит за рубежом.

- Сейчас мы видим, что те города и страны, где большая часть населения привита, живут и чувствуют себя вполне комфортно, а власти не вводят там никаких дополнительных ограничений, не закрывают общественные места и не устраивают локдауны, - объяснил спикер Заксобрания.

О БЮДЖЕТЕ В ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ

На фоне «ковидных» потрясений слегка померкла еще одна значимая для Петербурга тема – бюджет. Померкла – но менее важной от этого быть не перестала. По счастью, с бюджетом у нас все хорошо – по словам Александра Бельского, уже в течение ближайших трех лет его доходная часть должна вырасти до беспрецедентного триллиона рублей.

- У нас есть достаточно позитивные сдвиги, - констатировал Александр Бельский. – Если помните, когда Александр Беглов только пришел на пост губернатора и говорил, что наша задача – довести доходную часть бюджета до триллиона рублей, по этому поводу было достаточно много скепсиса. Кто-то даже с иронией к этому относился. А сейчас мы видим, что в течение следующих трех лет это вполне достижимая цель. Мы видим, что и федеральные деньги привлекаются, и климат в городе создается такой, чтобы сюда приезжали крупные инвесторы – тот же «Газпром», к примеру.

Увы, насчет ограничений пока порадовать нечем - по словам Александра Бельского, они вполне могут продлиться и до Нового года, если ситуация с эпидемией не выправится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако, по словам Александра Бельского, есть и сложности. Самое главное – городские власти должны быть готовыми такой внушительный бюджет потратить.

- Это подразумевает под собой наличие всех социальных и инвестиционных программ, проектов и так далее, - объяснил политик. - Вообще, самая большая печаль – когда появляются деньги, которые ты не можешь потратить. Это намного хуже, чем ситуация, когда денег нет вообще.

Бюджет, по словам Александра Бельского, все так же остается социально-ориентированным: в частности, до 2024 года в Петербурге должны построить еще порядка 205 социальных объектов – от школ и детских садов до больниц и поликлиник.

- Ну а самое главное – мы начали исполнять адресные инвестиционные программы, - заключил председатель парламента. – Если в 2019 году, например, они исполнялись примерно на 50 %, то сейчас все, что мы закладываем – мы делаем. Это говорит о том, что правительство научилось – и если мы достигнем триллиона рублей, они скорее справятся с теми задачами, которые перед собой поставят.

Как штрих к портрету – ответил Александр Бельский и на вопрос о том, почему Смольный такие большие надежды в деле пополнения бюджета возлагает на автомобилистов. Напомним: в городской казне уже сейчас, заранее, заложено больше трех миллиардов рублей, которые планируется собрать в 2022 году в виде штрафов с тех, кто нарушает правила на дорогах.

- Это статистика, - констатировал политик. – Есть программа «Безопасный город», есть большое количество камер, которые собирают данные о ситуации на дорогах в режиме реального времени. Вот на основании этих данных и делается такой прогноз. Но если никто не будет нарушать, и мы эти штрафы не соберем – поверьте, мы только обрадуемся.

О НОВОЙ «ДЕПУТАТСКОЙ ПОПРАВКЕ»

Одной из главных тем минувших дней стала ликвидация в Петербурге так называемой «депутатской поправки» - уникального, присущего только нашему городу механизма, при помощи которого депутаты могли в закрытую распределять часть городского бюджета. И весьма, к слову, значительную часть – от 1 до 2 % или около 10 миллиардов рублей. Свою историю депутатская поправка ведет еще со времен Анатолия Собчака. Но только в 2021 от нее решили избавиться – вернее, даже не избавиться насовсем, а придать ей новый вид.

В Петербурге построят около 205 социальныъ объектов к 2024 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Поправки в том виде, в котором она работала все эти годы, больше не будет, - заключил Александр Бельский. – Но при этом никто, конечно, не будет запрещать депутатам вносить свои предложения и рекомендации во время обсуждения бюджета. Как вот, например, на минувшем заседании Марина Анатольевна Шишкина предложила поддержать средства массовой информации, увеличить суммы выдаваемых грантов. Действительно – в период пандемии гранты были серьезно урезаны. Вот вам пример того, как все будет работать. То есть, это не поправка, это конкретное предложение по разрешению проблемной ситуации.

О ПАРЛАМЕНТЕ «НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ»

На вопрос о том, будет ли парламент Петербурга когда-нибудь работать на общественных началах, Александр Бельский однозначно не ответил, но зато прозрачно намекнул – такой исход событий вряд ли возможен.

- Сейчас и коллеги-депутаты и эксперты больше склоняются к тому, что парламент в Петербурге все-таки должен быть профессиональным, - объяснил политик. – Да и с точки зрения экономического аспекта перевод всех на работу на общественных началах никакого «вау-эффекта» нам не даст – ведь спикеры, вице-спикеры, председатели комитетов, комиссий и руководители фракций по всей стране и так получают зарплату. Если мы всех их исключим, то у нас останется, условно говоря, пятнадцать депутатов, которых действительно можно этой зарплаты лишить.

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Затронули и личные темы. Так, Александр Бельский признался, что грядущий локдаун, во время которого не будет работать ЗаКС, проведет дома с семьей в поселке Солнечное на берегу Финского залива (да, второй человек в петербургской политике постоянно живет в Солечном и по утрам наравне со всеми ездит на работу через ЗСД), а заодно – поделился некоторыми секретами воспитания детей. У парламентария, если что, их пятеро – три девочки и два мальчика.

Локдаун Александр Бельский проведет дома с детьми. Их у него пятеро! Фото: Артем КИЛЬКИН

- У меня дома висит пять ремней, - признался политик. – И мои дети знают, что это как ядерное орудие – взорваться оно может только один раз. Поэтому ремни висят на часах, чтобы все видели, что они есть и могут быть пущены в ход. Но пока они висят там и пылятся.