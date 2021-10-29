Жителям Петербурга будут выдавать бумажный QR-код без регистрации на «Госуслугах»

В Петербурге с ноября начнут выдавать бумажные QR-коды в пунктах вакцинации и поликлиниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Петербурга будут выдавать бумажный QR-код, поскольку не у всех есть возможность зарегистрироваться на «Госуслугах». Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи. В Смольном понимают, что даже у тех, у кого есть аккаунт на «Госуслугах», иногда приходится долго ждать заветный QR-код из-за технических проблем на сайте.

Напомним, «иммунный документ» в Северной столице понадобится для попадания в большой ряд общественных мест, начиная с недельного локдауна с 30 октября. Бумажный QR-код начнут вручать после вакцинации уже с 1 ноября. Он будет дублировать свой электронный вариант. Тем, кто сделал прививку ранее, но не получил QR-код, выдадут его в поликлинике.

- В настоящее время ведутся доработки Портала государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга и медицинских систем для возможности генерировать QR-код вакцинированного непосредственно в момент завершающего этапа вакцинации. Возможность проверки действительности бумажного варианта кода на региональном портале реализуют 15 ноября, - пояснили «КП-Петербург» в профильном комитете Смольного.

Причем, проверить действительность QR-кода на «Госуслугах» можно будет без регистрации на сайте. Особенно это удобно для мигрантов, как предполагают в Смольном.

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