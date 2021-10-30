Блогера Эрика Давидыча задержали в Петербурге за угрозы водителю

В Петербурге задержали блогера Эрика Давидыча за угрозы водителю. Фото: СОЦСЕТИ

Известного блогера Эрика Давидыча задержали в Санкт-Петербурге в ночь с 29 на 30 октября. Об этом сообщил «Дорожный инспектор» со ссылкой на источник в УГИБДД. Давидыча и его компанию подозревают в угрозе водителю. Из-за этого в городе даже ввели план «Перехват». Яркую золотистую BMW блогера обнаружили на главной ресторанной улице, заведения на которой продолжили работать, несмотря на локдаун.

- В розыске были два автомобиля: BMW и «Мерседес». За угрозы водителю. Инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД задержали его на улице Рубинштейна у дома №25, около 23:40. Доставлен в отдел полиции… - пишет «Дорожный инспектор».

Машина звездного автоблогера припаркована у отделения полиции. Фото: vk.com/dorinspb

Добавим, что в Сети Давидыча знают как темпераментного обозревателя автомобилей и стритрейсера. Кроме этого он набрал популярность, организовав отряды по поимке знаменитой банды «ГТА». В последние годы Эрика Китуашвили запомнили за отсидку в колонии – он получил 4 года и 8 месяцев лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.