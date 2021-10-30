Блогер Эрик Давидович объяснил причину его задержания в Петербурге

Блогер Эрик Давидович рассказал, за что его задержали в Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известный блогер Эрик Давидыч объяснил причину его задержания в Санкт-Петербурге. В ночь с 29 на 30 октября 2021 года в Северной столице был объявлен план "Перехват", в ходе которого блогера окружили патрульные машины на улице Рубинштейна и забрали в отделение полиции. Изначально сообщалось, что это произошло, якобы, из-за угроз со стороны Давидовича. Однако блогер рассказал, что все было совсем не так.

29 октября блогер выехал из Москвы в Петербург, уже подъезжая к Петербургу перед ним вдруг начала вилять машина. Создалась аварийная ситуация и Давидович на своем золотистом BMW чуть было не влетел в отбойник.

- За рулем джипа передо мной была девочка. Уже позже выяснилось, что машина была неисправна. В машине со мной была моя девушка, помощница и собака. Девчонки перепугались, закричали, - рассказал блогер.

По дороге в Петербург блогер чуть было не попал в аварию / Фото: Дорожный инспектор

Чуть позже блогер и машина, которая виляла перед ним, остановились на заправке.

- Мы конечно начали говорить на повышенных тонах сначала. Моя девушка начала кричать и я месте с моих другим водителем и охранником затолкали ее в другую машину. Я сказал ему, езжайте, а сам остался еще поговорить с девочкой за рулем неисправной машины, - рассказал блогер.

Задержали Давидовича уже когда он оказался в Петербурге. Его отвели в полицию, где выяснилось, что работник заправки, где они остановились, увидел, как девушку запихивают в машину, решил, что это похищение и позвонил в полицию.

- В полиции мы дали объяснение, рассказали, как было все на самом деле. Мне выписали штраф в 500 рублей за то, что я на улице кричал и ругался матом. Было, признаю, штраф уже оплатил, - пояснил блогер.

Также Давидович решил помочь девушке на неисправной машине. Связался с ней и автосервисом, чтобы автомобиль привели в порядок, дабы больше такие аварийные и опасные ситуации не повторялись.

Напомним, что блогера задержали пять патрульных машин в центре Петербурга. Изначально сообщалось, что он угрожал водителю.

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