Первый день локдауна в Петербурге: пустые магазины, безлюдное метро и очередь на вакцинацию

В Петербурге начался локдаун Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 30 октября 2021 года начался локдаун. В миг все магазины опустели, бары и рестораны закрылись, на улице стало безлюдно, тише обычного. Корреспонденты "Комсомольской правды в Петербурге" прогулялись по торговым центрам и увидели, как живет Северная столица в первый день локдауна.

Первое что бросается в глаза - практически пустое метро. И это в субботу. Обычно в это время горожане спешат на выставки, в кино, на встречу с друзьями в кафе. Но с самого утра все заведения закрыты. Можно попасть лишь в театры и музеи и то, только по QR-коду.

ТЦ Петербурга в миг опустели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Точки общепита работаю только навынос Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также открыты торговые центры, но в них могут работать только продуктовые магазины и аптеки. Остальным тоже разрешили работать на выдачу.

- В ТЦ "Галерее" практически нет людей. Большинство магазинов закрылось, часть - малая - работает как пункты выдачи интернет-заказов. Продавцы говорят, никто пока не знает, как и что будет работать. Сегодня посмотрят, завтра, возможно, откроется что-то ещё, - рассказывает журналист "КП".

Магазины, если и открыты, работают на выдачу заказов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все магазины, которые работают на выдачу, перегородили входы в торговые залы, чтобы люди не могли зайти. В детских магазинах лентами огорожены стеллажи с игрушками, так как они не являются товарами первой необходимости. Там разрешено продавать только самые важные для детей вещи.

Стеллажи с игрушками перемотаны лентами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот в пунктах вакцинации огромные очереди.

- Очередь на вакцинацию в "Галерее" - порядка полутора-двух часов. В день конкретно этот пункт пропускает порядка 400 человек. Могли бы больше, но не хватает врачей. Просят "Спутник Лайт", но его нет вообще, - сообщает корреспондент.

А в пунктах вакцинации большие очереди Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такая картина сейчас по всему городу. Что касается пунктов вакцинации, то Александр Беглов поручил увеличить их мощности, чтобы все делающие могли быстрее привиться.

Напомним, что кроме локдауна в Петербурге также начали вводить систему QR-кодов. Подробнее об этом в нашем материале.