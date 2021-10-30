Охранник Эрмитажа сломал нос посетителю, другу известной фитнес-блогера

Охранник Эрмитажа сломал нос посетителю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге произошел серьезный инцидент. Охранник сломал нос одному из посетителей, который пытался войти в музей. Им оказался друг известной фитнес-блогера Анастасии Мироновой, которая пришла вместе с молодым человеком насладиться искусством. Вместо этого им пришлось срочно бежать к врачу, так как парень буквально захлебывался кровью. Все произошло днем 30 октября 2021 года.

- Сотрудник Главного штаба сломал нос человеку с которым я была. Это нормально? - шокирована Анастасия.

Как рассказала девушка, все произошло на входе в музей. Они с другом купили билеты, собирались уже войти, но на входе замешкались, пока искали QR-коды в своих телефонах. По всей видимости, произошла словесная перепалка, после чего охранник ударил кулаком молодого человека.

Парень буквально стал захлебываться от крови Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сотрудники начали нас выгонять, пока мой друг захлебывался от крови и хотел умыть лицо, - рассказала блогер.

В итоге молодой человек отправился к врачу, где ему сделали рентген, который показал, что нос сломан. Также блогер вызвала полицию.

В Эрмитаже оперативно прокомментировали инцидент:

Между посетителем, пытавшийся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу. В настоящее время проходит служебное расследование инцидента. Сотрудник, совершивший проступок, полностью признаёт свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и её влиянием на жизнь, в том числе – с новым режимом работы музея. Сотрудник не занимается приёмом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности. Эрмитаж приносит извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшим свидетелями этого происшествия.

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