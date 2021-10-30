Сериалы по романам Стивена Кинга в онлайн-кинотеатре смотрит почти каждый второй петербуржец. Фото: пресс-служба «МегаФон».
С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Петербурга и Ленинградской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали сериалы по романам Стивена Кинга, их увидел почти каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.
На повышенное внимание к фильмам ужасов могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство петербуржцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
При выборе сериалов этого жанра жители Петербурга и Ленинградской области единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийным экранизациям романов Стивена Кинга: «Противостояние* и «Чепелуэйт» - истории снятой по рассказу «Поселение Иерусалим». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли и «Голем. Начало» и «Синяя бездна 2», каждая из которых набрала почти 3% аудитории.
В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Кировской области:
Топ-7 хорроров
- «Голем: Начало»
- «Синяя бездна 2»
- «Брешь»
- «Страшные истории для рассказа в темноте»
- «Поворот не туда: Наследие»
- «Веном»
- «Проклятие Спящей красавицы»
Топ-7 сериалов в категории ужасы
- «Противостояние»*
- «Чепелуэйт»*
- «Ходячие мертвецы»
- «Хелстром»
- «30 серебреников»*
- «Страна Лавкрафта»*
- «Сумеречная зона»*
*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ.