Сериалы по романам Стивена Кинга в онлайн-кинотеатре смотрит почти каждый второй петербуржец. Фото: пресс-служба «МегаФон».

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Петербурга и Ленинградской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали сериалы по романам Стивена Кинга, их увидел почти каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство петербуржцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Петербурга и Ленинградской области единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийным экранизациям романов Стивена Кинга: «Противостояние* и «Чепелуэйт» - истории снятой по рассказу «Поселение Иерусалим». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли и «Голем. Начало» и «Синяя бездна 2», каждая из которых набрала почти 3% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Кировской области:

Топ-7 хорроров

- «Голем: Начало»

- «Синяя бездна 2»

- «Брешь»

- «Страшные истории для рассказа в темноте»

- «Поворот не туда: Наследие»

- «Веном»

- «Проклятие Спящей красавицы»

Топ-7 сериалов в категории ужасы

- «Противостояние»*

- «Чепелуэйт»*

- «Ходячие мертвецы»

- «Хелстром»

- «30 серебреников»*

- «Страна Лавкрафта»*

- «Сумеречная зона»*

*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ.