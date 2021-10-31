Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года: Частая смена погоды и ливни

Погода в Санкт-Петербурге на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года будет переменчивой и дождливой Фото: Олег ЗОЛОТО

Последний осенний месяц начнет диктовать свои условия. Как правило, ноябрь в Северной столице знаменит своими бесконечными дождями. Ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус рассказал о том, какой будет погода в Санкт-Петербурге на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года.

- Неделя будет разной в плане погоды. Начнется очень комфортной и теплой для первых дней ноября. Петербург окажется под влиянием антициклона, будет переменная облачность без осадков, в понедельник в городе до 9-11 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 7-12 градусов, а во вторник в Петербурге плюс 6-8, по Ленобласти плюс 6-9 градусов, - рассказал Леус.

В среду уже начнет ощущаться приближение циклона с запада. Установится облачная погода, к вечеру пойдут дожди. Температура днем плюс 7-9 по Петербургу и в области 5-10 градусов.

В четверг в Петербурге продолжится влияние циклона, будет облачная, ветреная погода и дожди. Температура 8-10 градусов тепла по городу, 6-11 градусов по Ленобласти.

В пятницу на регион начнет влиять холодный атмосферный фронт, пойдут дожди, местами ливни, будет облачно, и постепенно начнется похолодание. В Петербурге 7-9 градусов тепла, по области плюс 5-10.

Выходные станут мало комфортными в плане погоду. В субботу город окажется в тыловой части циклона, будет облачно, пройдут кратковременные дожди, по области даже мокрый снег. Температура воздуха в Петербурге 5-7 градусов тепла, по области 3-8 градусов. Воскресенье принесет новую порцию облачков, дождей, а также ветра. Температура в Петербурге будет плюс 7-9 градусов, плюс 5-10 по Ленобласти.

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